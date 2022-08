Pokonała raka, teraz zostanie mamą. Niesamowita historia polskiej mistrzyni

Walka z nowotworem węzłów chłonnych całe szczęście nie trwała długo, a po pokonaniu raka Polka od razu wróciła do tego, co kocha, a więc sportu. Piekarska-Twardochel nie dość, że znalazła się w reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w Tokio w 2021 roku, to jeszcze wraz z drużyną zajęła 6. lokatę.