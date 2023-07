Co z boksem na igrzyskach? "AIBA nie będzie organizatorem" WIDEO

Gwiazda portalu dla dorosłych w ogniu krytyki. Kibice nie zostawili na niej suchej nitki

Hemsley po wyczerpującym pojedynku wprawiła miłośników walk w osłupienie . Kobieta bez żadnych skrupułów odsłoniła przed kamerami swoje piersi, co wywołało poruszenie w sieci. W efekcie zawodniczka musiała przepraszać fanów w mediach. "Byłam tym wszystkim trochę przytłoczona. Chciałam po prostu wyrazić siebie. Przepraszam wszystkich, którzy mogli czuć się urażeni moją ekscytacją, właściwie miałam na sobie frędzle, ale pot przykleił mi je do stanika " - wyjaśniła i dodała, że jej zachowanie nie było celowe.

~ powiedział cytowany przez "The Sun".

Nie podoba mi się coś takiego. Ciężko pracowaliśmy, aby kobiety w boksie były szanowane za ich umiejętności, zasługi i za ciężką pracę. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że to już nie jest boks

Internauci również nie przeszli obojętnie wobec skandalicznego zachowania sportsmenki. "Mam szczerą nadzieję, że zostaniesz zawieszona", "Obrzydliwe", "To nie było potrzebne", "Oczywiście ujdzie jej to na sucho, przecież to dziewczyna", "Żałosne" - pisali.