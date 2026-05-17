Pokazała stanik i wywołała burzę. Niemcy ujawnili, za ile sprzedano strój. Kosmos

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Holenderska łyżwiarka szybka uważana jest za jedną z najpiękniejszych sportsmenek na świecie. Podczas Igrzysk Olimpijskich 2026 we Włoszech znów było o niej głośno, nie tylko za sprawą złotego i srebrnego medalu. Ożywioną dyskusję wywołało zachowanie Leerdam po jednym z biegów. Później jej strój trafił na licytację, a cena, za jaką go sprzedano, robi ogromne wrażenie.

Jutta Leerdam w stroju Holandii ściska włosy i trzyma okulary po wyścigu na igrzyskach olimpijskich.
Jutta LeerdamDeFodi ImagesGetty Images

Jutta Leerdam jest jedną z najpopularniejszych sportsmenek w Holandii i na całym świecie. Osiąga znakomite wyniki, ale świetne odnajduje się także w mediach społecznościowych. Miliony fanów na całym świecie są zachwyceni urodą Holenderki, a tylko na Instagramie jej profil obserwuje blisko 6,5 mln internautów.

Od wymienienia sukcesów na tafli lodowej Leerdam może zakręcić się w głowie. Na swój największy sukces wielokrotna mistrzyni świata czekała jednak do tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Na dystansie 1000 metrów Holenderka sięgnęła po upragnione złoto, pierwsze w swojej karierze.

Zobacz również:

Na zdjęciu Robert Lewandowski i Anna Lewandowska
Robert Lewandowski

Emocje wzięły górę. Komunikat z Polski od Lewandowskiej. Już pakuje walizki

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Po tym sukcesie, Leerdam odpięła kombinezon, w którym startują łyżwiarki, i zaprezentowała swój sportowy stanik, na którym znajdowało się logo znanej firmy odzieżowej, jej sponsora. Zachowanie Holenderki wywołało burze. Zarzucono jej, że złamała restrykcyjne przepisy igrzysk olimpijskich, które zakazują promocji firm.

Nie dostała kary, a strój wystawiono na licytację. Cena? Kosmos

Domagano się dla mistrzyni olimpijskiej kary, ale ostatecznie nic takie nie miało miejsca. Z kolei strój, w którym Leerdam sięgnęła po pierwszej w swojej karierze olimpijskie złoto, trafił na licytację "MatchWornShirt".

Najczęściej na tę aukcję trafiają koszulki znanych piłkarzy, ale tym razem furorę zrobił właśnie strój Holenderki. Jak poinformował niemiecki "Die Welt", strój Leerdam wylicytowano aż za 195 tys. euro. W przeliczeniu na złotówki, przy obecnym kursie, daje to kwotę w wysokości blisko 830 tys. złotych. Strój Leerdam okazał się droższy nawet od koszulek Ronaldo i Messiego.

Zobacz również:

Jutta Leerdam dostała "nagrodę" na swoje sukcesy olimpijskie
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Burza wokół Holenderki, a teraz to. Gwiazda "nagrodzona" za mistrzostwo

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Jutta Leerdam
Jutta LeerdamLUKAS KABONAFP
Zawodniczka w pomarańczowym stroju sportowym z długimi rękawami i logo olimpijskim na ramieniu stoi na lodowisku, patrząc w bok, z dłońmi opartymi na biodrach, w tle rozmyty tłum widzów.
Jutta Leerdam na igrzyskach olimpijskich w MediolanieRobin UtrechtAFP
Jutta Leerdam
Jutta LeerdamFoto Olimpik/NurPhotoAFP
Michał Kubiak: Zawiercie wygrało kolektywem, który stworzyłoPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja