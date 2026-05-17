Jutta Leerdam jest jedną z najpopularniejszych sportsmenek w Holandii i na całym świecie. Osiąga znakomite wyniki, ale świetne odnajduje się także w mediach społecznościowych. Miliony fanów na całym świecie są zachwyceni urodą Holenderki, a tylko na Instagramie jej profil obserwuje blisko 6,5 mln internautów.

Od wymienienia sukcesów na tafli lodowej Leerdam może zakręcić się w głowie. Na swój największy sukces wielokrotna mistrzyni świata czekała jednak do tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Na dystansie 1000 metrów Holenderka sięgnęła po upragnione złoto, pierwsze w swojej karierze.

Po tym sukcesie, Leerdam odpięła kombinezon, w którym startują łyżwiarki, i zaprezentowała swój sportowy stanik, na którym znajdowało się logo znanej firmy odzieżowej, jej sponsora. Zachowanie Holenderki wywołało burze. Zarzucono jej, że złamała restrykcyjne przepisy igrzysk olimpijskich, które zakazują promocji firm.

Nie dostała kary, a strój wystawiono na licytację. Cena? Kosmos

Domagano się dla mistrzyni olimpijskiej kary, ale ostatecznie nic takie nie miało miejsca. Z kolei strój, w którym Leerdam sięgnęła po pierwszej w swojej karierze olimpijskie złoto, trafił na licytację "MatchWornShirt".

Najczęściej na tę aukcję trafiają koszulki znanych piłkarzy, ale tym razem furorę zrobił właśnie strój Holenderki. Jak poinformował niemiecki "Die Welt", strój Leerdam wylicytowano aż za 195 tys. euro. W przeliczeniu na złotówki, przy obecnym kursie, daje to kwotę w wysokości blisko 830 tys. złotych. Strój Leerdam okazał się droższy nawet od koszulek Ronaldo i Messiego.

