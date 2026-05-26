Pojawiły się nowe ustalenia ws. Łukasza Mejzy. Były poseł PiS blisko brutalnego debiutu

Nie milkną echa wokół potencjalnego debiutu Łukasza Mejzy we freak fightach. Według ustaleń "Rzeczpospolitej" poseł, który do niedawna był członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, może zadebiutować w Prime MMA już we wrześniu tego roku. Jego rywalem miałby być naprawdę kontrowersyjny zawodnik, a walka miałaby się odbyć w niezwykle brutalnej formule. Oto szczegóły.

Kilka tygodni temu wokół Łukasza Mejzy zrobiło się głośno za sprawą informacji "Rzeczpospolitej" o tym, że polityk rozważa przyjęcie propozycji walki we freak fightach. 35-latek potwierdził to nawet w rozmowie z gazetą, dodając, że całość wypłaconego honorarium przeznaczyłby na cele charytatywne. - Szczerze? Rozważam. Dopuszczam taką możliwość - mówił pod koniec kwietnia.

Za sprawą jednego z ostatnich artykułów dziennika temat znów powrócił. Tym razem dziennikarze gazety zdradzają sensacyjne kulisy negocjacji między Mejzą a Prime MMA. Według ich ustaleń wielce prawdopodobne jest to, że poseł zadebiutuje w oktagonie już podczas wrześniowej gali organizacji, a formułą jego walki będzie... dirty street boxing.

Brutalna formuła walki Łukasza Mejzy. Na jaw wychodzą szczegóły

Wspomniana formuła po dosłownym przetłumaczeniu na język polski oznacza brudny uliczny boks. Dopuszcza ona ciosy głową, łokciami, uderzenia młotkowe oraz - najczęściej - zakłada walkę w rękawicach do MMA. Debiut Mejzy w oktagonie mógłby zatem bardziej przypominać uliczną bójkę niż walkę na gali transmitowanej w sieci.

Jako potencjalnego rywala dla Mejzy "Rzeczpospolita" podaje Jacka Murańskiego, który wielokrotnie krytykował posła, ale również jest znany z rozpromowania brutalnej formuły w polskich freak fightach. Wiarygodności takiemu zestawieniu nadaje także wypowiedź współtwórcy Prime MMA Pawła Jóźwiaka.

- Na ten moment mogę jedynie powiedzieć, że jesteśmy bardzo zainteresowani zakontraktowaniem Łukasza Mejzy. (…) Taka formuła [brudnego boksu ulicznego] jest jak najbardziej możliwa. Jest ulubioną Jacka Murańskiego. Myślę, że gdyby doszło do walki, Jacek optowałby za tą opcją, a pan poseł by nie odmówił - zdradził zapytany przez "Rzeczpospolitą".

Mejza nie wykluczył walki we freak figtach

Oprócz medialnych doniesień najważniejsze jest też zdanie samego posła na temat walki. Mejza dotychczas nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że negocjuje kontrakt z organizacją. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" ponownie zapewnił jednak, że kluczowa w kontekście jego debiutu okaże się kwestia finansów. Oczekuje miliona złotych, który rozdysponowałby między schroniskiem a dzieciakami chorującymi na nowotwory.

- Po raz kolejny powtarzam: jestem skłonny rozważyć udział w gali freak fightowej jako pierwszy czynny polityk w Europie, jeśli mój udział realnie pomoże potrzebującym zwierzętom i dzieciom. Dlatego hajs [pieniądze] ma się zgadzać: okrągły milion na stół i będą grzmoty. Pół miliona dam na schronisko, a pół miliona na dzieci chore na nowotwory. Za rządów Tuska zarówno schroniska, jak i szpitale, są w fatalnym stanie, dlatego te pieniądze bardzo się przydadzą - powiedział poseł, który do niedawna był członkiem klubu parlamentarnego PiS.

