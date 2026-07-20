Na ten wieczór z niecierpliwością czekali wszyscy piłkarscy kibice. W niedzielę poznaliśmy nowego mistrza świata - Hiszpania po dogrywce pokonała Argentynę 1:0, a zwycięską bramkę dla "La Furia Roja" zdobył w 106. minucie Ferran Torres. Batalii dwóch najlepszych drużyn globu z trybun MetLife Stadium przyglądały się znane postaci ze świata show-biznesu, polityki i sportu.

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Długa lista gwiazd na meczu Hiszpania - Argentyna w finale mistrzostw świata

Uwagę polskich kibiców z pewnością w pierwszej kolejności przykuł Robert Lewandowski, którzy skorzystał z przywileju od FIFA - jako laureat nagrody FIFA Best ma on bowiem możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio. Polski snajper nie był jedynym sportowcem, który tego wieczoru zasiadł na trybunach. Telewizyjne kamery w trakcie transmisji "przyłapały" także Serenę Williams. Jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii zmagania Hiszpanii i Argentyny śledziła w towarzystwie męża.

Robert Lewandowski ANGELA WEISS AFP

Zmaganiom przyglądali się z loży VIP także byli reprezentanci obu krajów na czele z Andresem Iniestą oraz Mario Kempesem. Na trybunach nie zabrakło także Davida Beckhama, któremu towarzyszyła małżonka, Victoria Beckham. Fotkami ze stadionu pochwalił się w sieci również 11-krotny mistrz olimpijski w biegach narciarskich, Johannes Klaebo.

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W trakcie transmisji dało się zauważyć także inne znane postacie, w tym m.in. ikonę muzyki pop i R&B Beyonce i jej męża, rapera Jay-Z, gwiazdę młodego pokolenia Tate McRae, rapera Ludacrisa, a także Micka Jaggera, DJ Khaleda, DJ Snake'a i Malumę.

Tate McRae podczas finału mistrzostw świata Arturo Holmes - FIFA Getty Images

Po raz kolejny na mecz mistrzostw świata wybrał się znany hollywoodzki aktor, Timothee Chalamet, któremu towarzyszyła Kylie Jenner. Na trybunach przyłapano również aktorkę Anyę Taylor-Joy, znaną m.in. z roli Beth Harmon w serialu "Gambit Królowej". Pojedynkowi piłkarzy z Hiszpanii i Argentyny przyglądała się także Hailey Bieber, która przy okazji wspierała swojego męża, Justina Biebera. Znany kanadyjski artysta był bowiem jedną z gwiazd Halftime Show.

Timothee Chalamet i Kylie Jenner na finale mistrzostw świata FRANCK FIFE AFP

Podczas finału mistrzostw świata doszło także do spotkania czołowych postaci ze świata polityki - na trybunach tuż obok Gianniego Infantino zasiadł prezydent USA Donald Trump wraz z małżonką Melanią. Na meczu pojawiła się także hiszpańska rodzina królewska na czele z królem Filipem VI.

Król Filip VI, królowa Letizia, księżniczka Eleonora i infantka Zofia celebrujący triumf Hiszpanii na mistrzostwach świata z piłkarzami Quality Sport Images Getty Images





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