Pojawił się na półfinale mistrzostw świata. Fani rocka znają go doskonale
W środowy wieczór poznaliśmy drugiego finalistę tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Do Hiszpanów, którzy we wtorek pokonali Francuzów 2:0, dołączyli Argentyńczycy, którzy odprawili z kwitkiem Anglików, wygrywając w Atlancie 2:1. "Synów Albionu" tego wieczoru wspierał legendarny rockman, lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger. Telewizyjne kamery jeszcze przed rozpoczęciem meczu przyłapały 82-latka w akcji, a nagranie błyskawicznie obiegło również media społecznościowe.
Jesteśmy w trakcie decydującej fazy mistrzostw świata w piłce nożnej. We wtorek rozpoczęły się półfinały, a w pierwszym meczu Hiszpanie z hukiem wyrzucili z turnieju wicemistrzów z Kataru, Francuzów. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla piłkarzy Luisa de la Fuente. W środę natomiast doszło do starcia gigantów z Europy i Ameryki Południowej - Anglii oraz Argentyny.
Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania wiadomo było, że na trybunach stadionu w Atlancie zasiądzie wiele gwiazd. Kamery telewizyjne pokazały m.in. Davida Beckhama, który swoich rodaków dopingował w towarzystwie małżonki, Victorii Beckham. Wśród celebrytów obecnych na terenie obiektu nie zabrakło także legendy światowego rocka - Micka Jaggera. 82-letni lider kultowego zespołu The Rolling Stones przed pierwszym gwizdkiem dał się ponieść i... wraz z kibicami głośno śpiewał wielki przebój Neila Diamonda "Sweet Caroline", który od lat towarzyszy reprezentantom Anglii.
Pochodzący z Dartford rockman poczynaniom "Synów Albionu" na tegorocznych mistrzostwach świata przyglądał się z trybun już podczas wcześniejszych spotkań. Obecny był m.in. na ćwierćfinałowym meczu "Trzech Lwów" z reprezentacją Norwegii, która na mundial powróciła do 28 latach nieobecności.
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Na brak wrażeń zarówno kibice z Anglii, jak i ci z Argentyny nie mogli narzekać już od pierwszych minut spotkania. Obie drużyny wyraźnie dały bowiem sygnał, że zamierzają walczyć do ostatnich sekund o awans do finału mistrzostw świata. Oznaczało to wiele "nieczystych" posunięć ze strony piłkarzy obu zespołów, wobec których prowadzący to spotkanie Ismail Elfath nie miał zamiaru przejść obojętnie i już w pierwszej połowie rozpoczął rozdawanie żółtych kartek.
W drugiej połowie po asyście Morgana Rogersa wynik spotkania zdołał otworzyć Anthony Gordon. W kolejnych minutach "Albicelestes" robili co w ich mocy, aby doprowadzić chociaż do remisu, jednak angielscy stoperzy i Jordan Pickford skutecznie odpierali ataki walczących o obronę tytułu mistrzów świata. Dopiero w 85. minucie golkipera "Trzech Lwów" przechytrzyć zdołał Enzo Fernandez, który zapewnił swojej drużynie dogrywkę. W doliczonym czasie triumf Argentynie zapewnił Lautaro Martinez, doprowadzając do wyniku 2:1. Tym samym poznaliśmy drugiego finalistę tegorocznego mundialu.
Reprezentanci Anglii jeszcze nie żegnają się z mistrzostwami - w sobotę zagrają o trzecie miejsce z drużyną narodową Francji. Początek tego spotkania o godzinie 23.00 czasu polskiego.