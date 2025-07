Pogromca Tysona pojawił się na walce Usyka i Duboisa. I to z kim

Środowisko pięściarskie z niecierpliwością odliczało dni do hitowej gali bokserskiej na Stadionie Wembley w stolicy Wielkiej Brytanii. W sobotę 19 lipca doszło bowiem do sześciu pojedynków, jednak największe emocje wzbudziła ostatnia z walk. O tytuły WBC, WBA, WBO, IBF, IBO oraz The Ring walczyli bowiem Ołeksandr Usyk oraz Daniel Dubois. Panowie mieli okazję skrzyżować rękawice w 2023 roku. Wówczas do starcia Brytyjczyka i Ukraińca doszło na Tarczyński Arena we Wrocławiu, a lepszy okazał się starszy z panów. Nic więc dziwnego, że kiedy okazało się, że walka rewanżowa odbędzie się właśnie w Londynie, fani "Triple D" nie kryli zachwytu.