Podsycają plotki o debiucie Anny Lewandowskiej w MMA. Padły znaczące słowa

To była zabawna sytuacja. Byłam z właścicielem KSW na kawie i powiedział mi, żebym spróbowała czegoś nowego. Wyliczał, że to dwa lata przygotowań, dwóch trenerów, a ja mówię do niego: 'wiesz, ja muszę z mężem porozmawiać, bo będziemy teraz starać się o dziecko'. Wyszłam ze spotkania i po godzinie ta informacja pojawiła się w mediach. Mój mąż dowiedział się o tym z prasy i pyta mnie: 'Ania, co ty kombinujesz? Co to są za artykuły?'. Kiedyś powiedziałam do Roberta, że gdyby nie to, że jestem jego żoną, pewnie wzięłabym udział w takim wydarzeniu

~ wyznała trenerka fitness w podcaście.