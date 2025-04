Podrzucili granat pod dom znanego piłkarza. W środku była jego rodzina

Yossi Benayoun , który zakończył swoją karierę sportową w 2019 roku w Beitarze Jerozolima, jest rekordzistą pod względem liczby występów w reprezentacji Izraela, z 102 meczami i 24 golami na koncie. W swojej karierze zawodniczej występował w wielu znanych klubach, takich jak Liverpool , Chelsea , Arsenal , czy hiszpański Racing Santander . Jego występy na poziomie klubowym i reprezentacyjnym uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych izraelskich piłkarzy. Teraz o 45-latku znów zrobiło się głośno. Media poinformowały bowiem o dramacie, jaki spotkał jego rodzinę.

AP / © 2025 Associated Press

Real Madryt trenuje przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów z Arsenalem / AP / © 2025 Associated Press

Atak na dom Yossiego Benayouna. W budynku była jego rodzina

Na szczęście, mimo wybuchu, nikt nie odniósł obrażeń. Benayoun, który wraz z rodziną przebywał w tym czasie wewnątrz budynku, początkowo sądził, że doszło do awarii gazu , a wybuch spowodowany był przez eksplozję butli gazowej. Dlatego właśnie zdecydował się wezwać na miejsce straż pożarną, nie mając świadomości, że w rzeczywistości jego dom był celem zamachu. Dopiero po przyjeździe służb, w tym policji i straży pożarnej, okazało się, że to granat, a nie awaria gazu, spowodował wybuch i pożar.

"Nie mam wątpliwości, że granat nie był przeznaczony dla mojego domu. Najpierw myślałem, że eksplodowała butla gazowa, dlatego wezwaliśmy straż pożarną. Dopiero kiedy policja znalazła resztki granatu, zrozumieliśmy, co się naprawdę stało. (...) To zdecydowanie pomyłka" - stwierdził piłkarz w rozmowie z "The Sun", podkreślając, że jego zdaniem atak na jego dom był całkowicie przypadkowy.