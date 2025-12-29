Lukas Podolski to jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich piłkarzy ostatnich lat, mistrz świata z 2014 roku, wieloletni reprezentant kraju i zawodnik takich klubów jak Bayern Monachium, Arsenal czy Galatasaray. Znany z potężnego strzału, charyzmy i lojalności wobec kibiców, przez lata budował swoją pozycję zarówno na boisku, jak i poza nim. Mimo bogatej kariery i międzynarodowych sukcesów Podolski podkreśla, że najważniejsza pozostaje dla niego rodzina. Święta Bożego Narodzenia piłkarz spędza w gronie najbliższych, którzy od lat są jego największym wsparciem i dają mu siłę do podejmowania kolejnych wyzwań, zarówno sportowych, jak i życiowych.

Nie żyje babcia Lukasa Podolskiego

Tegorocznego okresu świąteczno-noworocznego Lukas Podolski nie będzie jednak wspominał najlepiej. Tuż po świętach Bożego Narodzenia piłkarz przekazał światu tragiczne wieści - poinformował on bowiem o śmierci swojej ukochanej babci.

"Babciu. Byłaś dla mnie jak druga mama, kiedy dorastałam - zawsze nade mną czuwałaś, zawsze mnie chroniłaś. To Ty przywiozłaś nas do Niemiec i dałaś mi szansę stać się tą osobą, którą jestem dzisiaj. Tak wiele się od Ciebie nauczyłem - lekcji, które noszę ze sobą każdego dnia. Będę kontynuować to, czego mnie nauczyłaś. Obiecuję. Na zawsze będziesz żyć w moim sercu. Spoczywaj w pokoju" - przekazał na Instagramie.

Kondolencje pogrążonemu w żałobie piłkarzowi złożył Górnik Zabrze. "Łączymy się w bólu z Lukasem Podolskim i jego bliskimi po śmierci ukochanej Babci. W imieniu Zarządu Klubu, pracowników, sztabu szkoleniowego i drużyny oraz całej społeczności Górnika Zabrze składamy najszczersze wyrazy współczucia. W tym trudnym czasie jesteśmy z Tobą, Lukas" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

