Podolski pogrążony w żałobie. Tragiczne wieści tuż po świętach

Oprac.: Amanda Gawron

Tragiczne wieści obiegły media tuż po świętach Bożego Narodzenia. Lukas Podolski pogrążył się w żałobie - piłkarz Górnika Zabrze za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o śmierci swojej babci. Kondolencje zawodnikowi przeżywającemu osobistą tragedię złożył zespół z Zabrza.

Mężczyzna z krótkimi włosami i brodą w białym t-shircie oraz granatowej kurtce, stojący w rozproszonym świetle z rozmytym, nieostrym tłem oraz jasnymi refleksami po prawej stronie kadru.
Lukas PodolskiIMAGO/Christoph HardtEast News

Lukas Podolski to jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich piłkarzy ostatnich lat, mistrz świata z 2014 roku, wieloletni reprezentant kraju i zawodnik takich klubów jak Bayern Monachium, Arsenal czy Galatasaray. Znany z potężnego strzału, charyzmy i lojalności wobec kibiców, przez lata budował swoją pozycję zarówno na boisku, jak i poza nim. Mimo bogatej kariery i międzynarodowych sukcesów Podolski podkreśla, że najważniejsza pozostaje dla niego rodzina. Święta Bożego Narodzenia piłkarz spędza w gronie najbliższych, którzy od lat są jego największym wsparciem i dają mu siłę do podejmowania kolejnych wyzwań, zarówno sportowych, jak i życiowych.

Nie żyje babcia Lukasa Podolskiego

Tegorocznego okresu świąteczno-noworocznego Lukas Podolski nie będzie jednak wspominał najlepiej. Tuż po świętach Bożego Narodzenia piłkarz przekazał światu tragiczne wieści - poinformował on bowiem o śmierci swojej ukochanej babci. 

"Babciu. Byłaś dla mnie jak druga mama, kiedy dorastałam - zawsze nade mną czuwałaś, zawsze mnie chroniłaś. To Ty przywiozłaś nas do Niemiec i dałaś mi szansę stać się tą osobą, którą jestem dzisiaj. Tak wiele się od Ciebie nauczyłem - lekcji, które noszę ze sobą każdego dnia. Będę kontynuować to, czego mnie nauczyłaś. Obiecuję. Na zawsze będziesz żyć w moim sercu. Spoczywaj w pokoju" - przekazał na Instagramie.

Kondolencje pogrążonemu w żałobie piłkarzowi złożył Górnik Zabrze. "Łączymy się w bólu z Lukasem Podolskim i jego bliskimi po śmierci ukochanej Babci. W imieniu Zarządu Klubu, pracowników, sztabu szkoleniowego i drużyny oraz całej społeczności Górnika Zabrze składamy najszczersze wyrazy współczucia. W tym trudnym czasie jesteśmy z Tobą, Lukas" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Mężczyzna z krótkimi włosami i zarostem siedzi przy stole w jasnoszarej koszulce, wykonując gesty dłońmi, tło stanowi duże okno wpuszczające rozproszone światło.
Lukas PodolskiHENNING KAISERAFP
Lukas PodolskiAFP
Lukas PodolskiROLF VENNENBERND / DPAAFP

