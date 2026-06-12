Podolski nie ukrywa złości. Opowiedział o skandalu po śmierci babci

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Pod koniec ubiegłego roku Lukas Podolski poinformował o rodzinnej tragedii. Tuż po Bożym Narodzeniu zmarła ukochana babcia właściciela Górnika Zabrze. 41-latek pół roku później opowiedział o tym, w jaki sposób potraktowano jego rodzinę tuż po stracie bliskiej osoby. Podolski chce nagłośnić całą historię w niemieckich mediach. Trudno dziwić się jego oburzeniu.

Lukas Podolski
Lukas Podolski Tomasz Kawka/East NewsEast News

Ostatnie miesiące były pełne zawirowań w życiu Lukasa Podolskiego. Mistrz świata z 2014 roku po bardzo długich staraniach ostatecznie osiągnął swój cel i został większościowym właścicielem ukochanego Górnika Zabrze. Sprawa prywatyzacji klubu ostatecznie została sfinalizowana w połowie maja.

Na boiskach Ekstraklasy Górnik zaliczył najlepszy sezon od wielu lat. Drużyna prowadzona przez Michala Gasparika najpierw wygrała Puchar Polski, a następnie zapewniła sobie wicemistrzostwo kraju. To dało im prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na murawie Podolski już się jednak nie pojawi - dzień po sfinalizowaniu przejęcia Górnika 41-latek oficjalnie zakończył karierę piłkarską.

Na przełomie roku Podolski przeżył rodzinną tragedię. Piłkarz 28 grudnia poinformował o śmierci swojej ukochanej babci. Po kilku miesiącach Podolski na łamach niemieckiej prasy opowiedział o ogromnym skandalu i krzywdzie, jakiej doświadczył tuż po utracie bliskiej osoby. Sprawę opisał "Welt".

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Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Lukas Podolski nie ukrywa złości. Wyznał prawdę o skandalu po śmierci ukochanej babci

Impulsem do zdecydowanej reakcji Lukasa Podolskiego był reportaż "Bilda" opowiadający o skandalu w berlińskim szpitalu związanym ze zniknięciem cennej biżuterii zmarłej matki Ulrike Luther. Wstrząsający tekst zmusił właściciela Górnika Zabrze do przedstawienia historii swojej rodziny, w którym miał zdarzyć się bliźniaczo podobny przypadek.

- Przeczytałem historię zmarłej kobiety, którą okradziono w berlińskim szpitalu i niestety muszę powiedzieć, że nie jest to odosobniony przypadek. Coś takiego nie powinno się zdarzyć, dlatego teraz chcę upublicznić również naszą sprawę - rozpoczął Podolski (cytaty za Przeglądem Sportowym Onetem).

Obrączka ślubna i złota biżuteria mojej zmarłej babci również zostały skradzione. Nadal je nosiła, gdy zmarła w szpitalu. Kiedy jej ciało przekazano zakładowi pogrzebowemu na pogrzeb, biżuterii już nie było. To absolutny wstyd i skandal.
nie krył złości Lukas Podolski

Podolski jasno zaznacza, że cała sprawa została zgłoszona dyrekcji szpitala św. Elżbiety w Kolonii. Rodzina w odpowiedzi usłyszała jedynie, że sytuacja musi zostać dokładnie zbadana. Rzecznik szpitala w rozmowie z "Bildem" przyznał, że taki incydent miał miejsce, lecz nie udzielił jakiegokolwiek komentarza na zarzuty rodziny Podolskich, argumentując to troską o prywatność i ochronę danych.

- Naszym zdaniem ta reakcja była niewłaściwa. Kiedy znikają cenne przedmioty należące do zmarłych, takie przypadki muszą zostać dokładnie przeanalizowane - zaznaczył Lukas Podolski.

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Lukas Podolski Grzegorz Wajda/ReporterEast News
Mężczyzna z krótkimi włosami i brodą w białym t-shircie oraz granatowej kurtce, stojący w rozproszonym świetle z rozmytym, nieostrym tłem oraz jasnymi refleksami po prawej stronie kadru.
Lukas PodolskiIMAGO/Christoph HardtEast News
Piłkarz w złotej koszulce z numerem 10 podnosi mikrofon w stronę pełnych trybun, otoczony przez fotografów i kibiców na stadionie.
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