Julia Wieniawa od kilku lat nie schodzi z czołówek serwisów show-biznesowych. W polskim świecie rozrywki kojarzona jest przede wszystkim jako aktorka i artystka, która z powodzeniem łączy wiele zawodowych ról. Jej aktywność nie ogranicza się jednak wyłącznie do sceny i planu zdjęciowego - równie dużo emocji wzbudza jej życie prywatne. Co ciekawe, jakiś czas temu zrobiło się o niej głośno także w kontekście sportowym, gdy media spekulowały o możliwej relacji z Tymoteuszem Puchaczem.

Przypomnijmy, że w 2020 roku reprezentant Polski zachwycał się nad Wieniawą w programie "Hejt Park", komplementując jej grę aktorską i umiejętności wokalne. Internauci sugerowali wówczas celebrytce, aby dała piłkarzowi szansę i umówiła się z nim na randkę. Ta w końcu nie wytrzymała i dała do zrozumienia, że męczy ją temat relacji jej i Puchacza. W 2022 roku para przyłapana została jednak na imprezie w jednym z warszawskich lokali. Wkrótce potem aktorka i piosenkarka po raz kolejny zabrała głos i przekazała redakcji Pudelka, że nie łączy ją żadna romantyczna relacja z polskim piłkarzem.

Tymoteusz Puchacz wkrótce potem ułożył sobie życie u boku Oliwii Nincevic, a w styczniu 2026 roku wręczył ukochanej pierścionek zaręczynowy. Radosne wieści skomentowała w sieci Julia Wieniawa, która pod wpisem narzeczonej piłkarza zamieściła trzy emotikony przedstawiające wzruszoną buźkę, serduszko oraz dłonie bijące brawo. Tym samym dała do zrozumienia, że cieszy się szczęściem reprezentanta Polski i jego wybranki.

Julia Wieniawa przyłapana z Herve Matthysem na ulicach Warszawy

Dziś temat Julii Wieniawy w świecie sportu wraca, ale w zupełnie nowej odsłonie. Portal Pudelek dotarł do nagrania, które momentalnie przyciągnęło uwagę internautów. Widać na nim Wieniawę spacerującą ulicami Warszawy w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. Jak ustalił Pudelek, to Herve Matthys - obrońca występujący w barwach Motoru Lublin.

30-latek barwy tego klubu zasilił na początku 2025 roku. Mierzący 186 centymetrów zawodnik wyróżnia się warunkami fizycznymi, ale potrafi też przyciągnąć uwagę poza boiskiem. Co ciekawe, Wieniawa obserwuje go w mediach społecznościowych i zdążyła już zostawić symboliczne "serduszko" pod jego wpisem. Na ten moment jednak ani celebrytka, ani sportowiec nie zdecydowali się na gest, który byłby jednoznacznym potwierdzeniem tego, że łączy ich coś więcej.

Julia Wieniawa Adam Burakowski/Dzien Dobry TVN/East News East News

Julia Wieniawa Pawel Wodzynski/East News East News

Herve Matthys Piotr Matusewicz East News

