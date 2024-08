Podczas XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nie brakuje emocji. I to zarówno tych związanych z rywalizacją o medale, jak i w przypadku tak zwanych "wydarzeń pozasportowych". Przekonała się o tym m.in. pływaczka Dominika Sztandera. Reprezentantka Polski co prawda na francuskich arenach sportowych nie zaprezentowała się najlepiej, jednak wyjazd do Paryża z pewnością zapamięta na długo. To właśnie tam, a dokładniej podczas wizyty w Luwrze, 27-latka przyjęła oświadczyny swojego ukochanego. Nie jest ona jednak jedyną sportsmenką, która opuści "Miasto Miłości" jako narzeczona.

