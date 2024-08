Po powrocie do ojczyzny wicemistrzyni olimpijska z pewnością odczuła, co tak naprawdę znaczy dla rodaków jej osiągnięcie. Przez ostatnie dni młoda sportsmenka rozchwytywana była przez dziennikarzy, którzy liczyli choć na krótką rozmowę z jedną z zaledwie 10 polskich medalistów z Paryża.

Julia Szeremeta dostała kolejne pytanie o sprawy sercowe. Krótko