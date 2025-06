Majdanowie pojawili się w "Pytaniu na śniadanie". Rozmawiali o kobiecej piłce nożnej

"Warunki, które mają stworzone, pokazują, że i PZPN, i w ogóle środowisko piłkarskie bardzo mocno doceniają to, co dziewczyny zrobiły. I tak jak padło to już dzisiaj: wszystkie gramy do jednej bramki. Ja mam ogromną radość, że jako kobieta mogę mówić o innych kobietach, które ciężką pracą i niesamowitym charakterem osiągają takie sukcesy" - opowiadała Małgorzata, która w promowanie kobiecej piłki nożnej zaangażowała się także na Instagramie.