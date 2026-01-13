Od kilku lat kajakarstwo górskie w naszym kraju stoi głównie sukcesami Klaudii Zwolińskiej. Pochodząca z małej miejscowości Kłodne w powiecie limanowskim zawodniczka przez lata przebijała się do światowej czołówki, co w ostatnich dwóch latach ziściło się w najlepszy możliwy sposób.

Zanim jednak o Zwolińskiej usłyszała cała Polska, zawodniczka ta w swoim debiucie olimpijskim otarła się o medal. Ostatecznie w Tokio skończyło się na piątym miejscu i stracie 2,25 sekundy do brązowego krążka. Trzy lata później w Paryżu udało się odwrócić los i to z nawiązką. Klaudia Zwolińska we Francji została srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich w konkurencji K1.

Zwolińska prawdziwą furorę zrobiła jednak w 2025 roku podczas mistrzostw świata w australijskim Penrith. 27-latka została mistrzynią świata w kategoriach K-1 i C1, a na dokładkę dorzuciła jeszcze brązowy medal w crossie. Tym wyczynem Zwoliński przeszła do historii, stając się pierwszą w historii swojej dyscypliny zawodniczką, która na jednym światowym czempionacie zdobyła trzy medale.

Bohaterka sobotniej nocy. To właśnie Klaudia Zwolińska pokonała Igę Świątek

Życiowe sukcesy na Antypodach znalazły swoje odzwierciedlenie podczas sobotniej gali podsumowującej 91. edycję plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski. Słynny Bal Mistrzów Sportu miał jedną bohaterkę - wbrew oczekiwaniom nie była nią Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu w ostatecznym rozrachunku zajęła drugą pozycję.

Lepsza od niej okazała się właśnie Zwolińska, która z ogromnym wzruszeniem odbierała wymarzoną statuetkę dla najlepszego polskiego sportowca minionego roku. Jak zdradził wkrótce później redaktor naczelny "Przeglądu Sportowego" Paweł Wołosik, przewaga Zwolińskiej nad Świątek wyniosła dokładnie 96 tysięcy 244 głosy. Dzieliła je więc przepaść.

Tuż po gali Zwolińska była gościem "Kanału Sportowego" W trakcie programu opowiadała m.in. o kulisach swojej dyscypliny oraz, jak to sama ujęła, "kampanii" wcelowanej w zwycięski dla niej plebiscyt. W pewnym momencie zaczęła mówić o prywatnej sferze swojego życia. Temat szybko zszedł na wykształcenie.

- Ja jeszcze robię projekty z dzieciakami, podjęłam próbę studiowania kolejnego kierunku. Skończyłam magistra pedagogiki, to chciałam podjąć drugi kierunek, żeby wzmocnić sobie kompetencje z zakresu psychologii. Zawaliłam już jeden semestr, bo nie dało się tego wszystkiego pogodzić - wyznała Klaudia Zwolińska.

Medalistka olimpijska studia pedagogiczne podjęła niedługo po tym, jak została absolwentką Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Jak sama opowiadała, pracę licencjacką broniła .... w Tokio, tuż przed swoim debiutem na Igrzyskach Olimpijskich. Zawodniczka nie ukrywała wdzięczności, że umożliwiono jej zdobyć wykształcenie wyższe w trybie zdalnym, tuż przed wejściem do wioski olimpijskiej.

- Jak byłam w Tokio, jeszcze przed wyjazdem do wioski olimpijskiej, udało mi się zdalnie obronić, tutaj u nas na uczelni nowosądeckiej. Jestem mega wdzięczna, że w ogóle miałam taką możliwość. Władze uczelni stanęły na najwyższym poziomie, żebym ja uczelnię mogła skończyć na najwyższym poziomie i sportowo realizować się też na najwyższym poziomie - opowiadała Zwolińska w 2021 roku w rozmowie z radiem RDN Nowy Sącz.

