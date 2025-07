Po przegranym meczu podeszła do Świątek. Tym gestem Jabeur rozczuliła świat

Ons Jabeur zaskoczyła całe tenisowe środowisko, kiedy na krótko po zakończeniu tegorocznej edycji Wimbledonu ogłosiła zawieszenie tenisowej kariery. Tunezyjska gwiazda w finałach wielkoszlemowych miała okazję wystąpić aż trzykrotnie - na Wimbledonie 2022 i 2023 oraz US Open 2022. Ani razu jednak nie powróciła do ojczyzny z tytułem mistrzowskim. W historii tenisa zapisała się jednak na stałe - jest ona bowiem pierwszą tenisistką z Afryki, która w erze open awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju w grze pojedynczej.