Maciej Rybus po wielu latach życia na obczyźnie postanowił wrócić do ojczyzny. Jak poinformował na portalu "X" Sebastian Staszewski, wielokrotny reprezentant Polski zwiąże się umową z trzecioligowym Pelikanem Łowicz. Dla defensora jest to powrót do swojego pierwszego klubu w karierze, w którym stawiał pierwsze kroki jeszcze w czasach juniorskich.

Postać Rybusa od czterech lat wzbudza w naszym kraju skrajne emocje. Wszystko ze względu na decyzję piłkarza o pozostaniu w Rosji, tuż po ataku armii tego kraju na terytorium Ukrainy. Rybus nie poszedł śladem kolegów z kadry, pozostając zawodnikiem Łokomotiwu Moskwa.

Sam piłkarz swój ruch uzasadniał kwestiami rodzinnymi. Rybus od 2017 roku był w związku małżeńskim z Laną Bajmatową, z którą wspólnie wychowywali dwóch synów. Nie bez znaczenia pozostawały również kwestie finansowe. Rybus bowiem przez lata gry w lidze rosyjskiej mógł liczyć na sowite wynagrodzenie.

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Rybus w Rosji grał przez ponad 11 lat. W tym czasie zarobił miliony złotych

Rybus seniorską karierę rozpoczynał w Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem prócz występów w europejskich pucharach wywalczył również trzy Puchary Polski oraz jeden Superpuchar. Można powiedzieć, że reklamą jego możliwości na rynku rosyjskim był spektakularny gol z dystansu w meczu eliminacji Ligi Europy ze Spartakiem Moskwa.

W lutym 2012 roku sfinalizowano jego transfer do Tiereka Grozny. Czeczeni nie szczędzili grosza na Polaka, płacąc Legii za jego sprowadzenie aż 2,7 miliona euro. Na tym ruchu znakomicie wyszedł również sam piłkarz. Jak podawał wówczas "Fakt", Rybus mógł liczyć na zarobki rzędu ponad 750 tysięcy euro za rok gry (ponad 3 miliony złotych).

W trakcie bardzo udanych dla Polaków mistrzostw Europy w 2016 roku Rybus przeszedł do francuskiego Olympique Lyon. Przygoda z Francją trwała jednak tylko rok, po czym Polak przeszedł do Łokomotiwu Moskwa. Tam Rybus zaliczył największy skok wynagrodzenia w karierze. Według informacji podanych przez "sport.pl" zawodnik z Łowicza w stolicy Rosji zarabiał około miliona euro rocznie (ponad 4 miliony złotych).

W Łokomotiwie Rybus piłkarsko miał zdecydowanie najlepszy okres w karierze. Polak już w debiutanckim sezonie zdobył mistrzostwo Rosji. W kolejnych latach wspólnie z Grzegorzem Krychowiakiem dołączył do swojego CV dwa Puchary Rosji oraz jeden Superpuchar. Polski duet z powodzeniem grał w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Rybus pomimo pozostania w Rosji po wybuchu wojny musiał zmienić klub. Po słabym sezonie w czerwcu 2022 roku związał się kontraktem ze Spartakiem Moskwa. Transfer w przypadku Polaka wiązał się ze znacznym obniżeniem wynagrodzenia. Jak w tamtym okresie donosił rosyjski dziennikarz Iwan Karpow, Rybus za rok gry w Spartaku miał otrzymać pół miliona euro (ponad 2 miliony złotych).

W Spartaku Rybus nie odnalazł formy, notując łącznie tylko osiem występów i jednego gola w rosyjskiej ekstraklasie. Jak się finalnie okazało, ostatnim klubem w Rosji dla Polaka okazał się być Rubin Kazań. Transfer sfinalizowano w czerwcu 2023 roku, a według Rosjan Rybus miał zarabiać około 400 tysięcy euro rocznie (1,7 miliona złotych).





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