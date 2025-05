Jacek Rozenek opowiedział o małżeństwie z Małgorzatą Rozenek-Majdan

W rozmowie z Plotkiem aktor wrócił wspomnieniami do swojego drugiego małżeństwa, a więc tego z Małgorzatą Rozenek-Majdan. Wyjawił on, że choć z początku wiedli oni sielankowe życie, beztroska nie trwała jednak długo. "To był fantastyczny okres małżeństwa. Pierwszych pięć lat to była bajka, ale później się ona skończyła. Tak to w życiu bywa. W tym wszystkim okropne jest nie to, że tak się stało, bo miało prawo się stać, ludzie się zmieniają. Straszne jest to, że teraz jest to nagminne. Gdy widzę, jak ludzie biorą ślub, myślę sobie: Boże, ci ludzie, którzy teraz się kochają, za góra dziesięć lat będą się obrzucać inwektywami" - przyznał.