Po latach poznaliśmy prawdę o problemach Andrzeja Gołoty. Żona odsłoniła karty

Na przełomie wieków postać Andrzeja Gołoty rozgrzewała serca i umysły polskich kibiców. Jego kolejne pojedynki na amerykańskich ringach wzbudzały ogromne zainteresowanie rodaków, którzy wstawali w środku nocy, by oglądać kolejne potyczki Gołoty. Do historii przeszły już dwa pojedynki z Riddickiem Bowe, które zakończyły się wielkimi skandalami oraz dyskwalifikacjami polskiego pięściarza.

Gołota w swojej karierze czterokrotnie walczył o pas mistrza świata. Żadna z tych prób niestety się nie powiodła. W pamięci wielu kibiców pozostała jedna z walk mistrzowskich, w których Polak był zdecydowanie najbliżej zwycięstwa. Mowa o walce z Chrysem Byrdem zakończonej remisem po niejednogłośnej decyzji sędziów punktowych. Jak wspominał po latach dziennikarz Interii Maciej Brzeziński małżonka Gołoty Mariola miała ogromne pretensje do sędziny, która wypunktowała remis w tej walce. To sprawiło, że pas mistrza wagi ciężkiej federacji IBF pozostał w posiadaniu Byrda.

Tak Tyson po latach wspominał Gołotę. "Duże czerwony krosty od sterydów"

Chyba najbardziej legendarnym bojem Gołoty pozostaje walka z Mike'em Tysonem. Po raz kolejny zakończyło się skandalem z udziałem Polaka. Urodzony w Warszawie pięściarz odmówił wyjścia na ring w przerwie pomiędzy drugą i trzecią rundą.

Tyson więc wygrał, a Gołota po przepychankach ze swoim trenerem Ala Certo opuścił ring w akompaniamencie gwizdów publiczności. Kamery telewizyjne uchwyciły również moment, w którym w stronę Polaka poleciały napoje oraz jedzenie.

Walka ostatecznie została uznana za nieodbytą, co było spowodowane wykryciem w organizmie Tysona marihuany. Po latach wielokrotny mistrz świata nieoczekiwanie wrócił do tego pojedynku na łamach swojej biografii. Opisując Gołotę wyznał, że czuł ... strach, przez co sięgnął po używkę na dzień przed walką.

- Kiedy zobaczyłem Gołotę na ważeniu, spanikowałem. Był wielki i szalony, a na plecach miał duże czerwone krosty od sterydów - pisał Tyson w swojej autobiografii "Moja Prawda".

Andrzej Gołota stosował doping? Jego żona rozwiała wszelkie wątpliwości. Zdradziła z czym zmagał się jej mąż

Nie był to jedyny raz, gdy Gołocie ktoś publicznie zarzucał stosowanie środków dopingujących. Ten wątek podniósł również w swojej autobiografii były trener Polaka Lou Duva. Na słowa zmarłego w 2017 roku szkoleniowca postanowiła zareagować osoba najbliższa Gołocie. Mariola Gołota w rozmowie ze sport.tvp.pl zdecydowanie odrzuciła wszelkie spekulacje dotyczące stosowania dopingu przez jej męża.

Podczas całej kariery mąż był wielokrotnie badany na obecność dopingu – można to sprawdzić. Nigdy żaden wynik nie rzucił nawet cienia podejrzeń. Nigdy!

Mariola Gołota wyjaśniła, co tak naprawdę powodowało "krosty od sterydów", które widział i opisał Tyson. Rozwiała przy okazji pojawiające się plotki. Jak stwierdziła, jej mąż przez całe życia zmaga się z trądzikiem dorosłych. Był on obecny również podczas przyjazdu do USA, gdy Gołota nie trenował przez około rok.

Pięściarz za oceanem podejmował próby leczenia. Odbyły się konsultacje z lekarzami, padła nawet propozycja kuracji. Ze względu na swoją malutką córkę oraz dalsze plany rodzicielskie małżeństwo ostatecznie nie zdecydowało się na taki ruch. A to w przyszłości budziło tylko kolejne spekulacje.

- Na początku naszego pobytu w USA byliśmy nawet na konsultacji u dermatologa. Padła propozycja leczenia, ale Accutane - lek polecony nam przez lekarza - chociaż skuteczny, to mógł mieć bardzo negatywny wpływ na nasze dzieci. Nam wtedy urodziła się Ola i myśleliśmy o kolejnym dziecku, dlatego koniec końców nie zdecydowaliśmy się na podjęcie tej terapii - opowiedziała Mariola Gołota dla "sport.tvp.pl".

Jannik Sinner - Alexander Zverev. Skrót meczu Polsat Sport

Andrzej Gołota Marcin Golba AFP

Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą Jerzy Stalega Newspix.pl

Andrzej Gołota na tle dawnego rywala pokazał, że boks ma we krwi Mateusz Jagielski/East News East News