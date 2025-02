Od tygodni Tomasz Fornal jest tematem wielu dyskusji, nie tylko natury ściśle sportowej. Mówi się o jego transferze do Turcji i o rzekomym nagłym rozstaniu z partnerką, Sylwią Gaczorek. A to jeszcze nie koniec. Teraz media obiegła następna wieść, tym razem o szczodrym geście siatkarza, który wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wiadomo, ile zebrano dzięki jego ofiarności. To coś niebywałego, wszak podwoił sumę z zeszłego roku.