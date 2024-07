Plejada światowych gwiazd na finale Wimbledonu. Same wielkie nazwiska

Pierwszą finalistką tegorocznego Wimbledonu została Jasmine Paolini. W czwartek (11 lipca) reprezentantka Włoch mająca polskie korzenie pokonała po niezwykle zaciętym meczu Chorwatkę Donnę Vekić 2:6, 6:4, 7:6(8). Nie da się ukryć, że 28-latka jest w znakomitej formie. Jeszcze kilka tygodni temu walczyła z Igą Świątek o triumf w Roland Garros. Ostatecznie to raszynianka po ostatniej piłce meczu miała powody do radości. Rywalką Paolini w finale była Barbora Krejcikova, która w półfinale sprawiła niespodziankę i odprawiła do domu czołową tenisistkę kobiecego touru - Jelenę Rybakinę.

