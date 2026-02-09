Partner merytoryczny: Eleven Sports

Plejada gwiazd zawitała na Super Bowl. Organizatorzy postawili na starcie z Trumpem

Anna Dymarczyk

Tegoroczne Super Bowl zakończyło się wyraźną wygraną Seattle Seahawks nad New England Patriots. Impreza, która co roku gromadzi przed telewizorami i na trybunach tysiące amerykańskich kibiców, nie mogła obyć się bez wielkich gwiazd. Na miejscu pojawili się znani sportowcy, a także gwiazdy show-biznesu. Nie zabrakło m.in. Rogera Federera.

Dwie osoby w różnych miejscach, jedna ubrana w ciemną kurtkę i okulary przeciwsłoneczne podczas plenerowego wydarzenia sportowego, druga w jasnym płaszczu, gestykulująca wewnątrz budynku, otoczona przez innych ludzi i światła.
Super Bowl 2026: Na stadionie pojawili się m.in. Roger Federer i Pedro PascalRonald Martinez & Thearon W. HendersonAFP

Seahawks pokonali swoich rywali 29-13 i tym samym zapewnili sobie drugie mistrzostwo w karierze. Łącznie w finałach grali czterokrotnie z czego dwukrotnie zostali mistrzami. Przed drużyną ze Seattle kolejne wyzwania.

Super Bowl 2026 w "gwiazdorskiej obsadzie"

Super Bowl to jedno z corocznych największych wydarzeń telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Cały świat z uwagą śledzi, kto zagrał w przerwie meczu i kto pojawił się na trybunach. W tym roku nie zabrakło gwiazd, które chciały obejrzeć walkę o mistrzostwo NFL.

Na trybunach zasiedli m.in. Roger Federer, Lewis Hamilton, Jon Bon Jovi, Jay-Z, Pedro Pascal, Chris Pratt (który jest gorącym kibicem Seahawks i wrzucił później do sieci zdjęcia z szatni drużyny), Travis Scott, Adam Sandler, Justin Bieber i jego żona, Hailey, Kendall Jenner czy Daniel Redcliffe. Pojawił się również narzeczony, a już niebawem mąż Taylor Swift, futbolista amerykański Travis Kelce. Nie mogło też zabraknąć Toma Brady'ego - legendy NFL.

Super Bowl 2026 z zaskakującymi muzycznymi gwiazdami

Organizatorzy zaskoczyli doborem muzycznych gwiazd, bardzo jednak ucieszyli amerykańską i światową publiczność. Na wstępie zagrał zespół Green Day, który swego czasu podbił świat hitem "American Idiot". Na Super Bowl ten sam hit wybrzmiał jako protest song przeciwko polityce Donalda Trumpa.

W przerwie wystąpili za to tegoroczny laureat trzech statuetek Grammy, Bad Bunny, który celebrował m.in. prezentując portorykańską flagę. Na scenie doszło też do prawdziwego ślubu. Oprócz niego zaśpiewali także Lady Gaga i Ricky Martin.

Z występu Bad Bunny'ego bardzo niezadowolony był Donald Trump, który skrytykował śpiewanie po hiszpańsku przez rapera, twierdząc, że przez to nikt nie mógł go zrozumieć. Prezydent USA dodał też show było "afrontem wobec Ameryki", "absolutnie okropne", a nawet "najgorsze w historii". W trakcie przerwy Super Bowl konserwatywna organizacja Turning Point zorganizowała własny koncert, do którego link transmisyjny został udostępniony m.in. przez Biały Dom. Gwiazdą był Kid Rock.

Drużyna futbolu amerykańskiego świętuje zwycięstwo, zawodnicy ubrani w koszulki z napisem 'Champions' oraz białe czapki, jeden z graczy unosi trofeum, wokół unoszą się konfetti.
Super Bowl 2026: Seattle Seahawks świętują zwycięstwoPATRICK T. FALLONAFP
Mężczyzna w ciemnych okularach stoi przy bocznej linii boiska podczas meczu futbolu amerykańskiego, w tle trybuny pełne kibiców oraz dwóch sędziów w biało-czarnych strojach.
Roger Federer na Super Bowl 2026Ronald MartinezAFP
