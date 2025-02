Plejada gwiazd na Super Bowl. Byli świadkami historycznego momentu

Z pewnością nie tak fani futbolu amerykańskiego wyobrażali sobie przebieg Super Bowl LIX. Po raz kolejny na własne oczy można było przekonać się, jak nieprzewidywalny bywa sport. Faworyzowani przez większość dziennikarzy oraz ekspertów Kansas City Chiefs zaliczyli potworny blamaż i pokonani zostali przez Philadelphia Eagles 22:40 . Dla futbolistów z Filadelfii jest to drugi w historii triumf w National Football League. Po raz pierwszy po końcowe trofeum sięgnęli oni bowiem w 2018 roku, kiedy to pokonali New England Patriots 41:33.

