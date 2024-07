Plejada gwiazd na preludium igrzysk olimpijskich. Amerykańska aktorka zachwyciła

Zendaya skradła show na preludium igrzysk olimpijskich. Dziennikarze toną w zachwytach

"Zendaya ograniczyła dodatki do minimum, aby elegancki wygląd mówił sam za siebie - w końcu po co nosić akcesoria, kiedy ma się taką sukienkę? Gwiazda miała w uszach diamentowe ćwieki, postawiła na brak wisiorka i zamieniła swoją zwykłą torebkę Diane inspirowaną latami 90. na mini srebrną wersję klasycznego kuferka Louis Vuitton, Petite Malle. Swój look uzupełniła fryzurą zaczesaną do tyłu i ciemnym, zadymionym okiem. Podczas wyjątkowej nocy w Mieście Świateł Zendaya z pewnością wyglądała jak lśniąca, migocząca gwiazda" - tak na temat amerykańskiej celebrytki wypowiedziano się w artykule opublikowanym na stronie internetowej magazynu Vogue Australia.