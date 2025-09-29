Na jubileuszowym odcinku "Tańca z Gwiazdami", przygotowanym z okazji 20-lecia programu, nie mogło zabraknąć postaci, które na stałe zapisały się w pamięci widzów. Wśród zaproszonych gości pojawił się Krzysztof Włodarczyk - jeden z najbardziej utytułowanych polskich bokserów. Tego wieczoru towarzyszyła mu małżonka Karolina, z którą chętnie pozował do zdjęć na czerwonym dywanie. Ich obecność przyciągnęła uwagę fotoreporterów i zgromadzonych fanów, bo rzadko zdarza się, by para pokazywała się wspólnie na tego typu wydarzeniach.

Krzysztof Włodarczyk na jubileuszu "Tańca z Gwiazdami". Jego żona w modnej stylizacji

"Diablo" w 2008 roku dał się poznać widzom od zupełnie innej strony, gdy wziął udział w "Tańcu z Gwiazdami". Na parkiecie partnerowała mu Agnieszka Pomorska, a sportowiec - choć kojarzony przede wszystkim z ringiem bokserskim - próbował swoich sił w tańcu, pokazując, że ma w sobie nie tylko wojowniczą determinację, ale też dystans do samego siebie. Jego udział w programie odbił się szerokim echem, a fani do dziś wspominają "Diablo" w tanecznej odsłonie.

Podczas jubileuszowego wieczoru Krzysztof Włodarczyk zdecydował się na klasyczną, całkowicie czarną stylizację, która podkreślała jego sportowy charakter i powagę. Z kolei jego żona Karolina postawiła na kontrast - białym garniturem i czarnymi dodatkami wniosła powiew elegancji i świeżości. Razem stworzyli stylową, harmonijną parę, która wyraźnie czuła się swobodnie w blasku fleszy. Ich wspólny występ na czerwonym dywanie pokazał, że Włodarczyk - choć na co dzień skupiony na treningach i zawodowym boksie - nie boi się pokazywać bardziej prywatnej, rodzinnej twarzy.

Nie da się ukryć, że udział sportowców w "Tańcu z Gwiazdami" zawsze wzbudzał emocje. Kibice chętnie obserwowali, jak znane z siły fizycznej i rywalizacji osoby mierzą się z rytmem i choreografią. Oprócz Włodarczyka do historii programu przeszedł także Marcin Najman, który wiosną 2015 roku tańczył w duecie z Hanną Żudziewicz. Na jubileuszowym odcinku spotkali się ponownie, a na czerwonym dywanie pojawiła się z nim również jego żona Julita, stawiając na odważny, czarny look.

