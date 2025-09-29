Partner merytoryczny: Eleven Sports

Plejada gwiazd na jubileuszu "Tańca z Gwiazdami". Żona Włodarczyka olśniła stylizacją

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

W minioną niedzielę twórcy "Tańca z Gwiazdami" celebrowali 20-letnie programu. Na jubileuszu nie zabrakło byłych uczestników popularnego show, w tym także sportowców. Na widowni pojawił się m.in. pięściarz Krzysztof Włodarczyk, któremu towarzyszyła małżonka. Karolina zachwyciła modną stylizacją.

Krzysztof Włodarczyk zabrał żonę Karolinę na jubileusz "Tańca z Gwiazdami"
Krzysztof Włodarczyk zabrał żonę Karolinę na jubileusz "Tańca z Gwiazdami"AKPAAKPA

Na jubileuszowym odcinku "Tańca z Gwiazdami", przygotowanym z okazji 20-lecia programu, nie mogło zabraknąć postaci, które na stałe zapisały się w pamięci widzów. Wśród zaproszonych gości pojawił się Krzysztof Włodarczyk - jeden z najbardziej utytułowanych polskich bokserów. Tego wieczoru towarzyszyła mu małżonka Karolina, z którą chętnie pozował do zdjęć na czerwonym dywanie. Ich obecność przyciągnęła uwagę fotoreporterów i zgromadzonych fanów, bo rzadko zdarza się, by para pokazywała się wspólnie na tego typu wydarzeniach.

Jeśli boks, to tylko Włodarczyk. Życiowo, głupi człowiekPolsat SportPolsat Sport

Krzysztof Włodarczyk na jubileuszu "Tańca z Gwiazdami". Jego żona w modnej stylizacji

"Diablo" w 2008 roku dał się poznać widzom od zupełnie innej strony, gdy wziął udział w "Tańcu z Gwiazdami". Na parkiecie partnerowała mu Agnieszka Pomorska, a sportowiec - choć kojarzony przede wszystkim z ringiem bokserskim - próbował swoich sił w tańcu, pokazując, że ma w sobie nie tylko wojowniczą determinację, ale też dystans do samego siebie. Jego udział w programie odbił się szerokim echem, a fani do dziś wspominają "Diablo" w tanecznej odsłonie.

Podczas jubileuszowego wieczoru Krzysztof Włodarczyk zdecydował się na klasyczną, całkowicie czarną stylizację, która podkreślała jego sportowy charakter i powagę. Z kolei jego żona Karolina postawiła na kontrast - białym garniturem i czarnymi dodatkami wniosła powiew elegancji i świeżości. Razem stworzyli stylową, harmonijną parę, która wyraźnie czuła się swobodnie w blasku fleszy. Ich wspólny występ na czerwonym dywanie pokazał, że Włodarczyk - choć na co dzień skupiony na treningach i zawodowym boksie - nie boi się pokazywać bardziej prywatnej, rodzinnej twarzy.

Para ubrana elegancko pozuje na czerwonym dywanie na tle ściany z logotypami programu Dancing with the Stars Taniec z Gwiazdami oraz stacji Polsat, kobieta w białym garniturze, mężczyzna w czarnym garniturze pozuje z zaciśniętymi pięściami.
Krzysztof Włodarczyk z żoną Karoliną na jubileuszu "Tańca z Gwiazdami"AKPAAKPA

Nie da się ukryć, że udział sportowców w "Tańcu z Gwiazdami" zawsze wzbudzał emocje. Kibice chętnie obserwowali, jak znane z siły fizycznej i rywalizacji osoby mierzą się z rytmem i choreografią. Oprócz Włodarczyka do historii programu przeszedł także Marcin Najman, który wiosną 2015 roku tańczył w duecie z Hanną Żudziewicz. Na jubileuszowym odcinku spotkali się ponownie, a na czerwonym dywanie pojawiła się z nim również jego żona Julita, stawiając na odważny, czarny look.

Mężczyzna w eleganckim garniturze oraz kobieta w czarnej, skórzanej sukience, czarnych rajstopach we wzory i z małą torebką na złotym łańcuszku pozują razem na czerwonym dywanie przed ścianką promującą program rozrywkowy.
Marcin Najman z żoną na jubileuszu "Tańca z Gwiazdami"AKPAAKPA

Zobacz również:

Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Anna i Robert Lewandowscy
Sportowe życie

Nowy gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" bez ogródek o Lewandowskich. Poznał ich osobiście

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
    Elegancko ubrany mężczyzna w granatowym garniturze idzie korytarzem, za nim podąża kobieta w białej marynarce i czarnych spodniach, trzymająca kopertówkę; tło stanowi nowoczesne, dobrze oświetlone wnętrze.
    Krzysztof "Diablo" Włodarczyk z ukochanąPawel WodzynskiEast News
    Krzysztof Włodarczyk
    Krzysztof WłodarczykDawid Wolski/East NewsEast News
    Para ubrana elegancko stoi razem na tle ściany z logotypami sponsorów, trzymając się za ręce; kobieta w ciemnym garniturze, mężczyzna w smokingu i z gestem dłoni.
    Krzysztof Włodarczyk z żoną KarolinąPawel WodzynskiEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja