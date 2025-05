Plejada gwiazd na festiwalu w Cannes. Piłkarz i jego żona skradli show

We wtorek 13 maja rozpoczął się 78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, który otworzył pokaz francuskiego filmu "Partir un jour" w reżyserii Amelie Bonnin. Jeden z najbardziej prestiżowych eventów w branży filmowej jak co roku przyciągnął największe gwiazdy ze świata show-biznesu, w tym również znanych sportowców. We francuskim mieście zawitał między innymi kierowca Formuły 1 Carlos Sainz, który pojawił się w towarzystwie amerykańskiej aktorki Evy Longorii. Siódmego dnia festiwalu fotoreporterzy mieli okazję zobaczyć na czerwonym dywanie inną wielką gwiazdę sportu, a mianowicie piłkarza Paulo Dybalę.

