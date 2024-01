Na jej oświadczenie zareagował syn (małżeństwo ma sześcioro dzieci), który w komentarzu przekonywał, że "tata nigdy nie użył przemocy wobec mamy ani żadnego członka rodziny". "Z mojej perspektywy to wygląda tak, że moja mama po prostu poznała innego mężczyznę, do którego lata do Dubaju i on jej doradza, aby zabrać tacie cały majątek" - pisał.