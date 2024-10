Piróg widział w nim gwiazdę, jurorzy się pożegnali. Burza w sieci po odcinku "Top Model"

Odcinek 8 nie był szczęśliwy dla Filipa Blecharczyka. Piłkarz juniorskiego Zagłębia Sosnowiec nie był faworytem w żadnym z zadań i nie poradził sobie również na bardzo trudnej podwodnej sesji panelowej. Zdaniem fanów to jednak nie on powinien opuścić program. Widzowie są wściekli na inną uczestniczkę.

Michał Piróg walczył o niego jak lew. Filip Blecharczyk odpadł z programu

Jeszcze nie tak dawno Blecharczyk miał szansę na odkupienie win. Po raz pierwszy młody piłkarz i aspirujący model odpadł po nieudanej sesji zdjęciowej nago. Michał Piróg widział w nim jednak potencjał i nie zgadzał się z decyzją jurorów - postanowił przywrócić go do programu, co może zrobić tylko raz w sezonie.