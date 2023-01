Gerard Pique w internetowej transmisji z synem Milanem

Całe to wystąpienie - jak donoszą hiszpańskie media - absolutnie nie przypadło jednak do gustu samej Shakirze. Jak wskazuje "Marca" i "El Mundo Deportivo", Shakira nie wydała ponoć zezwolenia na wizytę syna w studio. Co więcej, sprawa ta nie była z nią ponoć w ogóle konsultowana, co miało wywołać negatywną reakcję piosenkarki. Tym bardziej, że w studio były poruszane "tematy właściwe dla dorosłych" - jak podkreślają hiszpańscy dziennikarze.