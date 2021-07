Piotr Żyła przyzwyczaił już swoich kibiców, że zawsze potrafi ich czymś zaskoczyć. I choć do rozpoczęcia sezonu w skokach narciarskich pozostało jeszcze sporo czasu, nic w tej kwestii się nie zmienia. Popularny "Wiewiór" po raz kolejny przypomniał o sobie fanom, tym razem popisując się umiejętnościami wprost z filmów z Brucem Lee.





"Prawie jak karate. Tylko na ostro. Ale z taką ostrzałką to tylko na ostro" - napisał na swoim profilu na Instagramie Żyła, publikując filmik z krojeniem arbuza. Jednak, jak to w jego przypadku, nie odbywa się to w normalny sposób, a raczej w efektownym, nieco szalonym stylu, na co zresztą zwrócili uwagę fani pisząc w komentarzach, że w jego rękach takie narzędzie może być niebezpieczne.



KK

Zdjęcie Piotr Żyła /East News /East News