Mimo iż od zakończenia sezonu skoków narciarskich minęło już trochę czasu, Piotr Żyła dba o to, by o nim nie zapomnieć. Nasz mistrz świata opublikował w sieci wideo, na którym popisuje się umiejętnościami wokalnymi.

"Wewiór", który po krążek sięgnął podczas MŚ w Oberstdorfie, całkiem niedawno był gościem Kuby Wojewódzkiego, na koncie ma także występ w kabarecie. Teraz przyszła pora na... śpiew.

Na swoim instagramowym profilu opublikował nagranie, na którym wykonuje on piosenkę zespołu Queen "Don't Stop Me Now".



Materiał spotkał się z wieloma, żywymi reakcjami internautów, którzy chwalą dystans, jaki ma do swojej osoby Żyła. - Kocham cię! - napisał jeden z nich.



Żyła ostatni sezon Pucharu Świata zakończył na 7. miejscu w klasyfikacji generalnej. Pięciokrotnie stawał na podium konkursów indywidualnych.



