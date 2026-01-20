Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piotr Żyła przekazał ws. WOŚP. Niespodziewany ruch skoczka

Anna Dymarczyk

Piotr Żyła od lat wspierał WOŚP. Polski skoczek kiedyś był w akcję bardzo zaangażowany, a jedna z nich, z kombinezonem, zebrała nawet 10 tys. zł. Dziś sprawa wygląda nieco inaczej. Choć Żyła aż tak mocno nie angażuje się w dzieło życia Jurka Owsiaka, to nie ogranicza się do biernej obserwacji. Tym razem postanowił wesprzeć wyjątkową aukcję.

Dwie osoby sfotografowane osobno, po lewej mężczyzna w okularach i z krótkimi włosami mówi do mikrofonu, po prawej mężczyzna w sportowym stroju i czapce stoi przy nartach z widocznymi logotypami sponsorów.
Jurek Owsiak, Piotr ŻyłaFilip Naumienko/REPORTER & Andrzej Iwanczuk/REPORTEREast News

Prawdziwy rekord pobił Żyła w 2021 roku, kiedy to po zawodach w Zakopanem doszło do jego dyskwalifikacji za kombinezon. Tak się złożyło, że inny strój sportowy skoczek wystawił na aukcji WOŚP. Wystarczył jeden wpis, by doszło do sporego poruszenia wśród kibiców i ostatecznie kombinezon zlicytowano za 10 tys. zł.

Piotr Żyła od lat wspiera WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2026 roku zbiera na "zdrowe brzuszki naszych dzieci" i sprzęt, który umożliwia szybką diagnostykę i skuteczne leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych. Może nie bezpośrednio, ale do akcji ponownie wkroczył Piotr Żyła.

Skoczek od lat wspiera WOŚP. W 2024 roku oferował wyjątkowy żółto-zielony kostium ze swoim podpisem, pojawiały się też aukcje z jego nartami czy kombinezonem sportowym. Tym razem Żyła jest bardziej obserwatorem aukcji, ale stara się polecać te, w których ma, w pewien sposób, swój udział.

Piotr Żyła poleciał aukcję koszulki ze swoim podpisem

W tym roku na aukcjach WOŚP znalazły się m.in. plastron z Ruki z podpisami polskich skoczków, jedna narta z autografem, zdjęcie Piotra Żyły z podpisem czy akredytacja z autografem najstarszego wciąż skaczącego polskiego zawodnika.

Oprócz tego jest również aukcja, którą postanowił polecić sam Żyła. Chodzi o koszulkę z Eurobasketu, który odbywał się w 2025 roku w Polsce. Na trybunach zasiadały wtedy różne gwiazdy sportu, a zaproszenie otrzymali m.in. skoczkowie narciarscy. Koszulka znanej marki z autografami polskich skoczków, która od lat sponsoruje Żyłę, trafiła na aukcję. Żyła z pewnością liczy na dobry wynik na rzecz WOŚP.

Biała koszulka z widocznymi autografami, zawieszona na tle metalowej konstrukcji oraz zielonych liści palmowych, z dołączonymi informacjami o licytacji charytatywnej WOŚP na platformie Allegro.
Piotr Żyła poleciał aukcję WOŚPInstagram/piotr_zyla_officialESP/Instagram

