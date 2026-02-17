Piotr Żyła od razu się pochwalił. Zaskakujące towarzystwo w studiu Eurosportu

Ani Żyła, ani Kubacki nie mogli zjawić się w Eurosporcie podczas zmagań na dużej skoczni - wówczas sami mieli walczyć na zawodach Pucharu Kontynentalnego w Oberhofie, które zostały jednak na ten dzień odwołane. Obaj uczestniczyli jednak - w studiu i w Predazzo - w zdobytych dwóch srebrnych medalach dla Polski w skokach narciarskich.

Piotr Żyła zamienił się z Kubackim

Piotr Żyła miał szczęście i pojawił się jako ekspert Eurosportu w Predazzo w dniu, w którym Kacper Tomasiak zdobył swój pierwszy medal olimpijski - srebrny w występie na skoczni normalnej. To srebro w kontekście tego, co działo się w ostatnich miesiącach w polskich skokach, smakowało jak złoto. Jego kolega z drużyny, Dawid Kubacki, komentował wydarzenia ze skoczni normalnej w studiu Eurosportu.

Żyła nie mógł jednak na długo zostać we Włoszech. Wrócił, by kontynuować przygotowania do zawodów Pucharu Kontynentalnego w Oberhofie. Przez to ani on, ani Kubacki nie mogli uczestniczyć jako eksperci podczas wydarzeń na skoczni dużej. Doszło jednak do zamiany przy okazji konkursu duetów - Piotr Żyła nadawał z Polski, a Kubacki pojechał do Predazzo.

Piotr Żyła w studio Eurosportu w zaskakującym towarzystwie

Na miejscu skoczkowi towarzyszyła zaskakująca postać. Żyła postanowił do studia zabrać kogoś, kto ma o wiele większe doświadczenie w pracy telewizyjnej niż on - towarzyszyła mu jego ukochana, aktorka i modelka Marcelina Ziętek. 38-latek od razu pochwalił się tym faktem w mediach społecznościowych.

"Banan na twarzy" - pisał Żyła. Tego dnia też miał się z czego cieszyć - polscy skoczkowie wywalczyli trzeci już medal, a drugi srebrny. Łącznie Polska zdobyła na igrzyskach cztery medale - trzy srebrne i jeden brązowy. Aż trzy z tego dorobku zostały wywalczone pracą i świetną dyspozycją Kacpra Tomasiaka.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek w studiu Eurosportu Instagram/piotr_zyla_official ESP/Instagram

Dawid Kubacki i Piotr Żyła Marcin Golba/NurPhoto/AFP/Łukasz Szeląg/Reporter/East News INTERIA.PL

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła Damian Klamka East News

