Piotr Żyła od razu się pochwalił. Zaskakujące towarzystwo w studiu Eurosportu

Anna Dymarczyk

Piotr Żyła w tym roku postanowił zamienić się z Dawidem Kubackim na konkurs duetów - on został w Polsce, a jego kolega pojechał do Predazzo. Okazało się, że Żyła postanowił wykorzystać tę okazję. Na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie, skoczek znalazł się w zaskakującym towarzystwie. Nie wszyscy się tego spodziewali.

Sportowiec w żółtej czapce i czerwonym stroju udziela wywiadu mediom, otoczony mikrofonami z logotypami stacji radiowych, w tle rozmyte zimowe otoczenie.
Piotr ŻyłaMarcin Golba/NurPhotoAFP
Ani Żyła, ani Kubacki nie mogli zjawić się w Eurosporcie podczas zmagań na dużej skoczni - wówczas sami mieli walczyć na zawodach Pucharu Kontynentalnego w Oberhofie, które zostały jednak na ten dzień odwołane. Obaj uczestniczyli jednak - w studiu i w Predazzo - w zdobytych dwóch srebrnych medalach dla Polski w skokach narciarskich.

Austriacy ze złotem, a i tak zarobią mniej od Polaków. Tyle zapłaci im państwo

Piotr Żyła zamienił się z Kubackim

Piotr Żyła miał szczęście i pojawił się jako ekspert Eurosportu w Predazzo w dniu, w którym Kacper Tomasiak zdobył swój pierwszy medal olimpijski - srebrny w występie na skoczni normalnej. To srebro w kontekście tego, co działo się w ostatnich miesiącach w polskich skokach, smakowało jak złoto. Jego kolega z drużyny, Dawid Kubacki, komentował wydarzenia ze skoczni normalnej w studiu Eurosportu.

Żyła nie mógł jednak na długo zostać we Włoszech. Wrócił, by kontynuować przygotowania do zawodów Pucharu Kontynentalnego w Oberhofie. Przez to ani on, ani Kubacki nie mogli uczestniczyć jako eksperci podczas wydarzeń na skoczni dużej. Doszło jednak do zamiany przy okazji konkursu duetów - Piotr Żyła nadawał z Polski, a Kubacki pojechał do Predazzo.

Piotr Żyła w studio Eurosportu w zaskakującym towarzystwie

Na miejscu skoczkowi towarzyszyła zaskakująca postać. Żyła postanowił do studia zabrać kogoś, kto ma o wiele większe doświadczenie w pracy telewizyjnej niż on - towarzyszyła mu jego ukochana, aktorka i modelka Marcelina Ziętek. 38-latek od razu pochwalił się tym faktem w mediach społecznościowych.

Tomasiak i Wąsek z medalem. Tak zachował się Stoch. Zdjęcie dowodem

"Banan na twarzy" - pisał Żyła. Tego dnia też miał się z czego cieszyć - polscy skoczkowie wywalczyli trzeci już medal, a drugi srebrny. Łącznie Polska zdobyła na igrzyskach cztery medale - trzy srebrne i jeden brązowy. Aż trzy z tego dorobku zostały wywalczone pracą i świetną dyspozycją Kacpra Tomasiaka.

Dwie osoby pozujące razem w profesjonalnym studiu telewizyjnym, w tle widoczne kamery, światła studyjne oraz zielony ekran. Jedna osoba ubrana w jasną koszulkę, ciemną marynarkę i czapkę, druga w krótkiej spódniczce i czarnych butach.
Piotr Żyła i Marcelina Ziętek w studiu EurosportuInstagram/piotr_zyla_officialESP/Instagram

Dwóch sportowców w zimowych kurtkach, z widocznymi polskimi flagami na ubraniach i sprzęcie sportowym; jeden z zawodników ma narty na ramieniu, obaj noszą czapki i kurtki z logami sponsorów.
Dawid Kubacki i Piotr ŻyłaMarcin Golba/NurPhoto/AFP/Łukasz Szeląg/Reporter/East NewsINTERIA.PL
Młoda kobieta z kwiatową opaską na głowie ubrana w czerwoną bluzę, obok mężczyzna w sportowym stroju z identyfikatorem zawieszonym na szyi, oboje uśmiechnięci, tło nieostre.
Marcelina Ziętek i Piotr ŻyłaDamian KlamkaEast News
