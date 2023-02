Piotr Żyła dał popis przed kamerami. Nagle zaczął mówić w obcym języku

Z rywalizacją po pierwszej serii pożegnali się też Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Dawid Kubacki drugi raz w tym sezonie ukończył zmagania na 17. miejscu. Z kolejnego triumfu cieszył się za to jego główny rywal, Halvor Egner Granerud, który umocnił się na pozycji lidera Pucharu Świata. Strata Dawida do Norwega jest już dosyć duża. Polak traci do podopiecznego Alexandra Stoeckla już 238 pkt.

PŚ w Willingen. Piotr Żyła popisał się swoim angielskim. "Będzie ogień"

"To nie był mój dzień. Wczoraj wydawało mi się, że już złapałem fajne czucie , a dzisiaj znowu jakoś nie do końca było tak, jak chciałem- wyznał w rozmowie z "Eurosportem".

"Od 2006 nie byłem w Lake Placid. Nowe miejsce. Fajnie zobaczyć coś innego, nowego. Yea, I'm really happy for that (Tak, bardzo się z tego cieszę, tłum. red). (...) Aleksander Zniszczoł mówił mi, że skocznia w USA jest bardzo przyjemna. Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieje, że wszystko sobie tam poukładam. Trzeba się będzie dostosować do pory dnia. Czeka nas nowe wyzwanie. Będzie fire (ogień tłum.red.)"- dodał.