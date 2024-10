Piotr Zieliński pogrążony w żałobie. Tragiczne wieści nadeszły nagle

Piotr Zieliński we wtorkowy wieczór miał wiele powodów do radości. Po raz kolejny miał on okazję wystąpić na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie z orzełkiem na piersi, a w dodatku na murawę wyszedł w opasce kapitana. To właśnie pomocnik Interu Mediolan w piątej minucie otworzył wynik spotkania, wywołując wybuch euforii wśród kibiców. I choć w kolejnych minutach gra "Biało-Czerwonych" pozostawiała wiele do życzenia, 30-latek z pewnością nie miał sobie nic do zarzucenia.

