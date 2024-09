Piotr Świerczewski skradł show na parkiecie. Iwona Pavlović aż zaniemówiła

Piotr Świerczewski przez wiele lat brylował na arenach międzynarodowych, z dumą reprezentując biało-czerwone barwy. W 1992 roku był jednym z piłkarzy powołanych do kadry narodowej na XXV Letnie Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie . Ze stolicy Katalonii panowie wrócili wówczas jako wicemistrzowie olimpijscy . W finałowym pojedynku musieli oni uznać wyższość gospodarzy, którzy pokonali ich 3:2.

Profesjonalną karierę piłkarską 52-latek zakończył co prawda w 2010 roku, jednak w późniejszych latach zaliczył jeszcze kilka występów w barwach nieistniejącej już Tęczy '34 Płońsk oraz Tarnovii Tarnowo Podgórne. Następnie próbował swoich sił w roli trenera. Na tym jednak nie skończyła się jego przygoda ze sportem. W 2019 roku Świerczewski zadebiutował w świecie freak fightów, kiedy to podczas gali Free Fight Federation 2 pokonał Grzegorza Chmielewskiego. W ubiegłym roku po raz kolejny wszedł do oktagonu. Podczas gali Fame Friday Arena 1 odprawił z kwitkiem Dariusza Kaźmierczuka.