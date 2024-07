Piotr Lisek ogłosił radosną nowinę. I to tuż przed startem igrzysk w Paryżu

Piotr Lisek ogłosił to przed igrzyskami

Będzie chciał go wywalczyć w Paryżu i być może pomoże mu w tym radosna wiadomość, którą przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Zakładając rodzinę nie byłem na tyle dojrzały by wiedzieć czym jest. Wartości którymi się kierowałem nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, filmowe wyobrażenie związku nie raz wystawiło nas na próbę.



Roztrzepana Ola i dorosłe dziecko, Piotr. W tej kwestii nie wiele się zmieniło a może zmieniło się wszystko. Świadomie zdecydowaliśmy się na powiększenie rodziny. Z zapleczem materialnym i nabytą wiedzą, sorry, z nabytym ułamkiem wiedzy po roku starania i niepokoju na świat przyszła Lila. Był to chaotyczny okres naszego życia, ja przez kolejne dwa lata nie byłem wstanie przestawić się na tryb bycia ojcem, a Ola zapewniała miłość za trzech. Czas zmienia, doświadczenia nadają tępa podróży a życie nabiera innych kolorów" - stwierdził Lisek.