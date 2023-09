Piosenkarka przyłapana na meczu NFL. Zasiadła na trybunach nie bez powodu

Travis Kelce zakochany. Jego serce skradła... Taylor Swift

Kiedy ta informacja dotarła do piosenkarki, zrobiło to na niej ogromne wrażenie. Kobieta w końcu zgodziła się porozmawiać ze sportowcem. Para spotkała się rzekomo kilka razy w Nowym Jorku, jednak żadne z zainteresowanych tego nie potwierdziło. Mediom jednak nie przeszkodziło to w snuciu domysłów na temat coraz to bliższej relacji Taylor Swift i Travisa Kelce. Dziennikarze nie mieli jednak zbyt dużego pola do popisu, ponieważ "zakochani" nie zostali jeszcze przyłapani razem. Aż do teraz.