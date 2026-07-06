Pilny komunikat od księcia Williama. Nie mogło być inaczej

Książę William nigdy nie ukrywał swojego zamiłowania sportem, a w szczególności piłką nożną. Następca brytyjskiego tronu od lat jest wiernym kibicem klubu Aston Villa, z zapartym tchem śledzi także poczynania reprezentacji Anglii. Nic więc dziwnego, że nie umknęła mu informacja o awansie "Synów Albionu" do ćwierćfinału tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Anglia po pasjonującym starciu pokonała Meksyk 3:2 - i to grając w osłabieniu.

Po triumfie Anglików głos zabrał książę Walii. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał on piłkarzom Thomasa Tuchela ważny komunikat. "Brawo Anglia! Czekamy na ćwierćfinał!" - napisał.

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W nocy z 5 na 6 lipca emocje na mundialu sięgnęły zenitu. Fani futbolu obejrzeć mogli bowiem dwa starcia pełne zwrotów akcji i nieoczekiwanych rezultatów. Jeszcze przed rozpoczęcim mistrzostw świata głośno mówiło się o tym, że Norwegia może być przysłowiowym "czarnym koniem" tej imprezy, nikt jednak nie mógł wówczas spodziewać się, że Skandynawowie będą w 1/8 finału dominować nad Brazylijczykami i ostatecznie odeślą "Canarinhos" do domu. Podopieczni Stale Solbakkena wygrali ten mecz 2:1.

Wkrótce potem do akcji wkroczyły reprezentacje Meksyku i Anglii. I w tym przypadku nie brakowało emocji - "Synowie Albionu", choć radzili sobie do tej pory na mundialu raczej przeciętnie, stanęli na wysokości zadania i postawili się gospodarzom mistrzostw świata. Ostatecznie po dublecie Jude'a Bellinghama i wykorzystanym rzucie karnym przez Harry'ego Kane'a to właśnie Anglicy awansowali do ćwierćfinału, pokonując piłkarzy z Meksyku 3:2. Odrobiny pikanterii dodaje tutaj fakt, że od 54. minuty zawodnicy Thomasa Tuchela grali w dziesiątkę - czerwoną kartkę obejrzał bowiem Jarell Quansah.

Tym samym poznaliśmy drugą parę ćwierćfinalistów. Mecz Norwegia - Anglia odbędzie się w sobotę, 11 lipca o godzinie 23.00 czasu polskiego. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii.

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Książę William Chris Jackson / POOL / AFP AFP

książę William HANNAH MCKAY / POOL / AFP AFP

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