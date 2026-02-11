Pilny apel do Maryli Rodowicz z Włoch. Olimpijki miały tylko jedną prośbę

6 lutego oficjalnie rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Na tej prestiżowej imprezie Polskę reprezentuje 60 sportowców, wśród nich także panczeniści, którzy walczą o jak najlepsze wyniki na włoskich torach. Emocji nie brakuje nie tylko podczas startów. W środę 11 lutego media społecznościowe obiegło bowiem dość zaskakujące nagranie z udziałem polskich łyżwiarek. Zawodniczki opublikowały w sieci apel skierowany do samej... Maryli Rodowicz.

Polskie panczenistki zaczepiły w sieci Marylę Rodowicz. Pilna prośba od olimpijek do artystki

Natalia Maliszewska, Kamila Sellier i Gabriela Topolska postanowiły umilić polskim olimpijczykom walkę o medale we Włoszech w nietypowy sposób - śpiewając największe przeboje Maryli Rodowicz. Wybór padł na kultową "Małgośkę", a nagrania ze spontanicznego karaoke szybko trafiły na InstaStories Maliszewskiej. Na wideo widać, że mimo stresu związanego z walką na arenie olimpijskiej, humory w Domu Polskim w Mediolanie dopisują.

Nie był to jednak koniec muzycznych wątków. Gabriela Topolska opublikowała kolejne nagranie, na którym zawodniczki próbują zmieścić się w bobsleju. Całość opatrzyła żartobliwym komentarzem: "Wsiąść do bobsleja byle jakiego… Pani Marylo, zostanie Pani naszym Snoop Doggiem?". Tym samym panczenistki wprost zaapelowały do artystki, by wsparła je podczas igrzysk i stała się symboliczną ambasadorką kadry.

Rozwiń

Polki zainspirowały się zapewne reprezentacją Stanów Zjednoczonych, którą podczas igrzysk we Włoszech wspiera właśnie Snoop Dogg. Amerykański raper pełni rolę "ambasadora" olimpijskiej drużyny, pojawia się na trybunach, w strefach kibica i w mediach, budując wokół kadry pozytywną atmosferę i przyciągając uwagę fanów z całego świata. To nie pierwszy raz, gdy artysta angażuje się w igrzyska - podobną funkcję pełnił już podczas poprzedniej olimpijskiej imprezy w Paryżu w 2024 roku.

Czy Maryla Rodowicz odpowie na apel i przyleci do Mediolanu, by zostać "duchową ambasadorką" polskiej ekipy? Na ten moment nasze olimpijki nie doczekały się jeszcze odpowiedzi ze strony wybitnej polskiej artystki.

Natalia Maliszewska Piotr Hukalo East News

Gabriela Topolska Orange Pictures/Shutterstock East News

Kamila Sellier Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Robert Korzeniowski: Promocja kraju podczas igrzysk jest elementem obowiązkowym Polsat Sport