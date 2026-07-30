Pilna zmiana planów premiera Tuska. Kancelaria potwierdza, wizyta odwołana

Jak zawiadamiało Centrum Informacyjne Rządu, na 30 lipca na godzinę 11.00 planowana była wizyta premiera Donalda Tuska, ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego na stadionie Klubu Sportowego Kryształ Stronie Śląskie.

Harmonogram ulega jednak zmianie, i to niemal w ostatniej chwili. Szefa rządu zabraknie na wizytacji. Wszystko przez nocne wydarzenia z województwa lubelskiego.

Premier nie pojawi się jednak na otwarciu stadionu KS Kryształ

30 lipca w Stroniu Śląskim zostanie oficjalnie otwarty stadion sportowy Klubu Sportowego Kryształ, zniszczony podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Jak informowano, to pierwszy obiekt sportowy odbudowany i rozbudowany na taką skalę.

Na stronie internetowej rządu zapewniono, że całkowity koszt inwestycji wyniósł 14 mln zł, w tym zawiera się już rządowe dofinansowanie w wysokości 12,6 mln zł.

Wizyta oficjeli miała być wisienką na torcie, lecz nie dojdzie do niej z obiektywnych względów. Nad ranem premier zdecydował o zmianie planów po tym, jak w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia spadł niezidentyfikowany obiekt. W takim przypadku pojechał na Lubelszczyznę.

Informację o odwołaniu wizyty Donalda Tuska potwierdziła Kancelaria Premiera. Swoją obecność odwołał także szef MSWiA.

"Premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej" - potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.

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Koniec długiego oczekiwania. Oficjalnie otwierają stadion w Stroniu Śląskim

Odbudowanie stadionu jest dla społeczności Stronia Śląskiego istotnym wydarzeniem lokalnym. "Po długim oczekiwaniu i odbudowie po powodzi nadchodzi długo wyczekiwany moment - 30 lipca ponownie otwieramy stadion! Zapraszamy do wspólnego świętowania tego wyjątkowego dnia" - obwieszczono w mediach społecznościowych.

Przekazano, że ze względu na rangę wydarzenia i planowaną obecność rządzących obowiązywać będą szczególne środki bezpieczeństwa. Sytuacja pewnie się nie zmieni, choć wygląda na to, że na stadionie pojawi się tylko jeden z trzech zapowiedzianych gości - minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Wcześniej głos zabrał burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. "Są chwile, które zapisują się w historii naszej gminy na zawsze. Taką chwilą będzie uroczyste otwarcie odbudowanego po powodzi stadionu KS Kryształ Stronie Śląskie wraz z budynkiem zaplecza sportowego" - napisał.

To nie jest tylko otwarcie stadionu

"To symbol naszej siły, determinacji i wiary, że nawet po najtrudniejszych doświadczeniach potrafimy podnieść się jeszcze silniejsi. To miejsce, które przez lata było świadkiem sportowych emocji, zwycięstw, porażek, przyjaźni i wychowania kolejnych pokoleń mieszkańców, dziś odzyskuje swoje życie" - podsumowywał.

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