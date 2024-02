Wstrząsające wieści z brytyjskiego dworu w podobny sposób skomentowali m.in. były mistrz świata federacji WBC w wadze ciężkiej Frank Bruno oraz dżokej wyścigowy Frankie Dettori . Wyścigi konne to dyscyplina sportu szczególnie bliska Karolowi. Odziedziczył po matce królewską stajnię i regularnie wystawia swoje wierzchowce do rywalizacji. Zapewne z tym większą wdzięcznością przyjmie propozycję, która niedawno dotarła do jego małżonki.

Ważny gest wsparcia dla króla Karola. Chcą wygrać dla niego wyścig

Trener postanowił, że zrobi wszystko, by wierzchowiec Reach For The Moon wygrał w najbliższej gonitwie i tym samym dał nieco radości Karolowi. "Rodzina królewska nie otrzymała w poniedziałek najlepszych wiadomości. Ale skontaktowałem się z królową w sprawie Reach For The Moon. Mam nadzieję, że po dobrej serii skoków pobiegnie dobrze i da całej rodzinie królewskiej wsparcie w tym trudnym dla niej okresie" - powiedział.