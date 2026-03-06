Pilna decyzja Karola Nawrockiego. Nie mogło być inaczej, sam się przyznał

Przed startem zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Karol Nawrocki spotkał się w Warszawie z jadącymi do Włoch sportowcami, by wręczyć im olimpijskie nominacje i być świadkiem uroczystego ślubowania. Krótko po tym sam wsiadł na pokład samolotu i udał się na miejsce, by osobiście wesprzeć Polaków podczas ceremonii otwarcia imprezy. Wraz z synem pojawił się również na trybunach podczas przejazdu polskiej pary w łyżwiarstwie figurowym. Jak się okazuje, jest ciąg dalszy tej historii.

Nawrocki podjął decyzję po powrocie z igrzysk. Teraz to wychodzi

Podczas niedawnych zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech Polska po raz pierwszy w historii wzięła udział w konkursie drużynowym w łyżwiarstwie figurowym. To nie koniec sukcesów. Władimir Samojłow został też pierwszym od 34 lat polskim reprezentantem, który ukończył program dowolny solistów na igrzyskach. W tym kontekście o dyscyplinie zrobiło się głośno, co cieszy Sylwię Nowak-Trębacką, trenerkę naszej łyżwiarskiej kadry.

Faktycznie pojawiło się dodatkowe zainteresowanie i to jest też odpowiedni moment, żeby pokazać perspektywę, naświetlić z czym się borykamy, pokazując przy tym naszych wspaniałych zawodników. Na pewno warto podkreślać, że łyżwiarstwo figurowe, to po prostu piękna dyscyplina.

Ma nadzieję, że w najważniejszych ośrodkach łyżwiarstwa figurowego w Polsce powstaną teraz nowe obiekty. Obecne są bowiem przepełnione, co jest poważnym utrudnieniem. Część zawodników i zawodniczek wysyłana jest na treningi za granicę.

"Moim marzeniem jest obiekt stricte nastawiony pod łyżwiarstwo. W którym środowisko sportowe byłoby gospodarzem i partnerem do rozmów. Dziś często wygląda to inaczej. Zdarza się, że nasze plany szkoleniowe musimy przerywać, bo zmienia się harmonogram lodowiska. Przychodzimy raczej w roli petenta, a nie gospodarza. To trudne" - wyznaje.

Być może jakąś rolę odegra tu przychylność Karola Nawrockiego, który był urzeczony występami Polaków w łyżwiarstwie figurowym na igrzyskach we Włoszech. Podczas występu Sofiji Dowhal i Wiktora Kuleszy zadawał towarzyszącej mu na trybunach Nowak-Trębackiej wiele pytań i - jak wydało się trenerce - "spojrzał na dyscyplinę trochę inaczej".

Po powrocie do Warszawy prezydent błyskawicznie podjął pewną decyzję. "Nie wiem, czy nie nadużyję tutaj protokołu, ale podczas spotkania z prezydentem Nawrockim już w Polsce, po igrzyskach, przyznał nam się, że po powrocie z Włoch poprosił o zamrożenie jednego z kortów tenisowych. Bo akurat warunki atmosferyczne na to pozwalały. I z uśmiechem przyznał, że razem z synem jeździli tam na łyżwach! To było dla nas bardzo miłe, bo oznaczało, że choć trochę udało się zainteresować naszą dyscypliną głowę państwa. Bardzo doceniam też deklarację wsparcia dla łyżwiarstwa i fakt, że prezydent zaczął patrzeć na ten sport z jeszcze większym zainteresowaniem" - zdradza Sylwia Nowak-Trębacka.

Miłych słów i gestów w kierunku łyżwiarstwa figurowego absolutnie nie odebrała jako kurtuazji, a jako coś szczerego. "Prezydent Nawrocki jako głowa państwa znalazł czas, aby przyjechać na lodowisko i kibicować naszej reprezentacji podczas igrzysk. Wspierał tych młodych ludzi, często debiutujących w olimpijskich realiach. Ja sama byłam bardzo poruszona tą sytuacją i trudno opisać, jak wiele to znaczyło dla naszych łyżwiarek i łyżwiarzy" - przekazuje, podsumowując, że takie wsparcie było dla jej podopiecznych "ogromną mobilizacją i sygnałem, że ich wysiłek jest dostrzegany".

Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza Tim Clayton Getty Images

Prezydent Karol Nawrocki Wojciech Olkusnik East News

Jekatierina Kurakowa YUAN TIAN AFP

Władimir Semirunnij: Byłem bardzo dumny, że mogłem nieść Polską flagę Polsat Sport