Xavi Simons, młody talent Paris Saint-Germain i były zawodnik młodzieżowych drużyn Barcelony, wpadł w tarapaty. A wraz z nim kilku innych piłkarzy holenderskiej kadry U-19: Ar'Jany Martha, Rio Hillen, Naci Unuvar z Ajaxu Amsterdam oraz gracz Feyenoordu Rotterdam Mimeirhel Benita.

Jak informuje "De Telegraaf", wszyscy ci zawodnicy zostali wyrzuceni karnie ze zgrupowania holenderskiej reprezentacji U-19. Wszystko dlatego, że dwóch z nich postanowiło zaprosić do hotelowego pokoju dziewczynę, łamiąc w ten sposób wszelkie reguły i protokoły związane z COVID-19. Reszta wspomnianych graczy również uczestniczyła w tym incydencie. Wprawdzie później wrócili ponoć do swoich pokoi, ale i tak nie umknęło to wszystko uwadze sztabu kadry.

Reklama

Holendrzy zareagowali z całą surowością

Reszta kadry wstawiła się ponoć za kolegami, zwłaszcza tymi, którzy nie byli bezpośrednimi inicjatorami całego zajścia, a tylko wpadli do sąsiedniego pokoju z ciekawości. Ostatecznie jednak zdecydowano się odesłać wszystkich wspomnianych piłkarzy do klubów, przede wszystkim z racji złamania pandemicznych obostrzeń.

JK