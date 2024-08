Na ten wieczór bez wątpienia czekali wszyscy polscy kibice. Kiedy stało się jasne, że to właśnie na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie 14 sierpnia bieżącego roku rozegrany zostanie mecz finałowy Superpucharu UEFA, wywołało to ogromne poruszenie. Prawdziwy wybuch euforii śledzić mogliśmy natomiast, gdy stało się jasne, że wraz z Realem Madryt do stolicy naszego kraju przybędzie jeden z najpopularniejszych obecnie piłkarzy świata, Kylian Mbappe. Nic więc dziwnego, że we wtorek 13 sierpnia przed pięciogwiazdkowym hotelem Radisson Collection przy ul. Grzybowskiej na utalentowanego napastnika i jego kolegów z klubu czekały tłumy kibiców.

