Piłkarz oskarżony przez partnerkę o zdradę i przemoc. "Długo milczałam"

W stronę Christiana Noboi padły bardzo poważne oskarżenia. Jego partnerka Keviam Cazo przekazała na Instagramie, że nakryła go na zdradzie z dwiema prostytutkami w jednym z dubajskich hoteli, a następnie miała zostać przez niego uderzona co najmniej dziesięć razy. Dołączyła zdjęcie, na którym pokazuje siniaki na ciele.

"Nie wstydzę się żadnego z tych ciosów, lecz tego, że tak długo milczałam na temat twojego maltretowania mnie. Zraniłeś w każdy możliwy sposób. Zawsze przekonywałeś, że wszystko się zmieni. Wstydzę się, że zraniłam siebie, oddając każdą sekundę mojego życia komuś, kogo jedynym celem w życiu jest rozwiązłość i banalne rzeczy. Upubliczniam to, by nikt nie wpadł w błędne koło ze swoim oprawcą. Jeśli zrobi to raz, to zrobi to tysiąc razy i będzie coraz gorzej" - napisała.