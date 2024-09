David Neres w ostatnich latach nie mógł narzekać na nadmiar szczęścia. W styczniu 2022 roku Brazylijczyk przeniósł się do Ukrainy, gdzie zasilił szeregi zespołu Szachtar Donieck . Jego przygoda z futbolem w kraju naszych wschodnich sąsiadów nie trwała jednak długo. Po wybuchu wojny 27-latek zdołał uciec z atakowanej przez rosyjskie wojska Ukrainy, jednak nowy klub znalazł dopiero kilka miesięcy później. W czerwcu 2022 roku podpisał on bowiem pięcioletni kontrakt z Benficą . Brazylijczykowi nie udało się jednak podbić portugalskiej ekstraklasy i po dwóch latach zakończył współpracę z klubem z Lizbony.

21 sierpnia Neres podpisał kontrakt z Napoli . I choć 27-latek miał nadzieję, że tym razem obędzie się bez problemów i poczuje się w nowym klubie jak w domu, po kilku dniach gry dla "Azzurri" on i jego bliscy przeżyli prawdziwy horror , który 27-letni gwiazdor z pewnością zapamięta na długo.

David Neres zaatakowany po meczu Napoli. Rabusie ukradli mu zegarek warty fortunę

Po zakończeniu spotkania David Neres wraz z żoną opuścili Stadion Diego Maradony, wsiedli do czarnego vana i ruszyli w kierunku hotelu Parkers. W trakcie podróży auto piłkarza nagle zatrzymało dwóch mężczyzn na motorach. Wybili oni szybę w samochodzie, wycelowali broń w kierunku głowy piłkarza i zażądali, aby oddał im on swój zegarek wart około 100 tys. euro (około 430 tys. złotych).

Piłkarz i jego małżonka posłuchali rabusiów, a następnie podjechali pod hotel uszkodzonym samochodem i w pośpiechu weszli do budynku, ignorując czekających na nich fanów. Wkrótce potem żona gwiazdora Napoli opublikowała w sieci wpis, w którym zwróciła się do kibiców. "David chce przeprosić wszystkich fanów, którzy czekali na niego na zewnątrz. Kiedy próbowaliśmy opuścić stadion po meczu, dwóch mężczyzn zniszczyło samochód i okradło go, grożąc bronią" - przekazała.