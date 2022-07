Piłkarz Lecha Poznań walczy z guzem mózgu. Przekazał dobre wieści

Dziś wracam do szarej rzeczywistości. Rozpocząłem 5 cykl chemii. Spędziłem na onkologii standardowo 7 godzin. Z dobrych wiadomości: czerwcowy rezonans pokazał, że guz stoi w miejscu. Doktor dodatkowo zalecił wykonanie rezonansu z perfuzją, aby sprawdzić, czy jest aktywny. Cieszę się, że jestem w dobrej formie fizycznej i mogę robić to, co kocham

- napisał.