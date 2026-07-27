Piłkarz Bayernu wziął potajemny ślub. On i żona "tak" powiedzieli sobie w zabytkowym zamku
Alphonso Davies na tegorocznych mistrzostwach świata miał być filarem reprezentacji Kanady, jednak z powodu problemów zdrowotnych ostatecznie wystąpił tylko w jednym spotkaniu. Znacznie więcej powodów do radości 25-latek miał już po zakończeniu turnieju. Udał się on bowiem ze swoją partnerką do Francji, gdzie wzięli potajemny ślub. Na weselu bawił się m.in. Jamal Musiala.
Alphonso Davies w ostatnim sezonie Bundesligi częściej mecze Bayernu oglądał, aniżeli brał w nich udział. Wszystko przez kontuzje, które 25-latek "kolekcjonował" niczym znaczki pocztowe. Najpoważniejsza przytrafiła mu się w maju, podczas pierwszego meczu półfinału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, kiedy to doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Przez to ominął całą fazę grupową.
Problemy ze zdrowiem spowodowały, że Alphonso Davies przestał być "tajną bronią" Kanadyjczyków na tegoroczne mistrzostwa świata. Choć jego drużyna dotarła aż do 1/8 finału, sam 25-latek na boisku spędził zaledwie 15 minut w meczu z Republiką Południowej Afryki.
Alphonso Davies wziął ślub
Nieco więcej szczęścia Kanadyjczyk ma w życiu prywatnym. Podczas gdy wielu piłkarzy po zakończeniu mistrzostw świata udało się na upragniony urlop, czas wolny przed powrotem na boisko Davies wykorzystał, aby... sformalizować swój związek z partnerką, Sheyenne.
Zakochani "tak" powiedzieli sobie w bajkowej scenerii - wybrali bowiem zabytkowy zamek Chateau de Saint-Martin-du-Tertre położony około 50 kilometrów od Paryża. Miejsce i data ślubu do końca pozostały tajemnicą, jednak w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się teraz pierwsze zdjęcia i nagrania z ceremonii i weselnego przyjęcia. Z młodą parą świętował m.in. Jamal Musiala.
25-latek na ślub ubrał strój mocno nawiązujący do zachodnioafrykańskich strojów ceremonialnych. Wybrał ciemnoczerwony, formalny garnitur ze złotymi zdobieniami i pasujące do niego złote okulary. Jego małżonka natomiast postawiła na bordową suknię wieczorową, tradycyjne afrykańskie nakrycie głowy i złotą biżuterię.
Davies trafił do Kanady w wieku pięciu lat. Dziś jest kapitanem drużyny narodowej
Alphonso Davies urodził się w 2000 roku w w obozie dla uchodźców Buduburam w Ghanie. Jego rodzice trafili tam po opuszczeniu Liberii po wybuchu wojny domowej w tym kraju. W wieku pięciu lat Davies wraz z rodzicami przeprowadził się do Kanady, dlatego też reprezentuje barwy właśnie tego kraju.
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